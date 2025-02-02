Ένα ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε ένα ύποπτο, όπως το περιέγραψε ο ισραηλινός στρατός, όχημα που κινείτο προς το βόρειο τμήμα της Γάζας, εκτός της διαδρομής ελέγχου που έχει οριστεί βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι δυνάμεις IDF.

«Οι IDF είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο και θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν κάθε αναγκαία δράση προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε άμεση απειλή προς τους στρατιώτης των IDF», ανέφεραν, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες σχετικά με τον αντίκτυπο του πλήγματος ή την ύπαρξη θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

