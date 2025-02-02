Στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο AFP, με τον στρατό του Ισραήλ να κάνει λόγο "για έναν αριθμό τρομοκρατών που σκοτώθηκαν" χθες Σάββατο σε τρία ξεχωριστά αεροπορικά πλήγματα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο AFP ότι στην περιοχή της Τούμπας αναπτύχθηκαν "τα ξημερώματα τεράστιες δυνάμεις της κατοχής".

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι χθες Σάββατο σκότωσε δύο άνδρες, που αφέθηκαν ελεύθεροι τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο της πρώτης εκεχειρίας του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προέβλεπε την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

