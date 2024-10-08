IDF: Εκατοντάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν, υπόγειες υποδομές καταστράφηκαν

Στοχευμένες επιχειρήσεις της 98ης Μεραρχίας εναντίον οχυρών της Χεζμπολάχ κατά μήκος των συνόρων στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν την Τρίτη οι IDF. Εκατοντάδες τρομοκράτες εξοντώθηκαν, υπόγειες υποδομές καταστράφηκαν και εκατοντάδες όπλα εντοπίστηκαν σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, ενώ το Τελ Αβίβ φέρεται αποφασισμένο να συνεχίσει και να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότο.



«Η 98η Μεραρχία, συμπεριλαμβανομένης της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών, της Ταξιαρχίας Καταδρομών, της 7ης Ταξιαρχίας και στρατιωτών από τη Μονάδα Γιαχαλόμ, πραγματοποιούν περιορισμένες στοχευμένες επιδρομές εναντίον οχυρών τρομοκρατών της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο» σημειώνεται.





«Μέχρι στιγμής, οι στρατιώτες έχουν εξαλείψει εκατοντάδες τρομοκράτες, έχουν διαλύσει πολλές υπόγειες διαδρομές τρομοκρατικών τούνελ, δεκάδες τοποθεσίες τρομοκρατικών υποδομών και συγκροτήματα μάχης όπου η Χεζμπολάχ είχε ενσωματώσει εκατοντάδες όπλα κατά μήκος των συνόρων, τα οποία εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν» αναφέρουν οι IDF, παραθέτοντας σχετικό βίντεο.



Σε στενό συντονισμό με τους στρατιώτες πεζικού, τεθωρακισμένα και μηχανικό, τμήματα της 7ης Ταξιαρχίας διεξήγαγαν τοπικές επιχειρήσεις σε τρεις κεντρικές περιοχές στο νότιο Λίβανο. Οι στρατιώτες εντόπισαν όπλα και εξόντωσαν τρομοκράτες χρησιμοποιώντας πυρά τανκς.



Παράλληλα, ηκώθηκε ισραηλινή σημαία στο χωριό Μαρούν Ελ Ρας του Λιβάνου, με σχετικό βίντεο των στρατιωτών να αναρτάται στα κοινωνικά δίκτυα.

דגל ישראל מונף מעל הכפר מארון א-ראס בלבנון



צילום: צוות אביר 91 ביחידת הבלנ"מ pic.twitter.com/kljzyAl2H6 — החדשות - N12 (@N12News) October 8, 2024



Ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου Άλι Χαμίε δήλωσε από πλευράς του σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει λάβει μόνο «δεσμεύσεις» αλλά καμία σαφή «εγγύηση» ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει το αεροδρόμιο της Βηρυτού, που βρίσκεται κοντά στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Οι αρχές «θέλουν να διατηρήσουν σε λειτουργία τους τερματικούς σταθμούς σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, πρώτα και κύρια το διεθνές αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο (ισραηλινός) εχθρός δεν νοιάζεται ούτε για ζωές αμάχων ούτε για πολυκατοικίες (...) πώς θα έδινε εγγυήσεις;» Έπειτα από «διεθνείς επαφές», η Βηρυτός πήρε «δεσμεύσεις», είπε, σημειώνοντας ωστόσο: «Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ σαφών εγγυήσεων και δεσμεύσεων».

Χθες, Δευτέρα, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση στο αεροδρόμιο ή σε δρόμους που οδηγούν σε αυτό, κυρίως για να επιτραπεί σε όσους επιθυμούν να φύγουν από τον Λίβανο.

Καθημερινά, παρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν στόχο περιοχές κοντά στο αεροδρόμιο, ο κρατικός αερομεταφορέας του Λιβάνου εξακολουθεί να πραγματοποιεί πτήσεις.

Ο Χαμίε απέρριψε τις ισραηλινές κατηγορίες ότι αποστέλλονται όπλα στη Χεζμπολάχ μέσω του λιβανικού αεροδρομίου και συνοριακών περασμάτων.

«Το αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι είναι υπό τη νομική δικαιοδοσία του Λιβάνου, τα τελωνεία, η γενική ασφάλεια, οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και ο στρατός συνεργάζονται εκεί», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Οποιοδήποτε στρατιωτικό αεροσκάφος ή αεροπλάνο που μεταφέρει όπλα πρέπει να λάβει πρωτύτερη άδεια από τον στρατό».

Ένα ισραηλινό πλήγμα την Παρασκευή κοντά στο πέρασμα Μάσναα, στα σύνορα μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας, απέκλεισε τον δρόμο που χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου.

Ο Χαμίε διευκρίνισε ότι το πλήγμα είχε στόχο περιοχή μέσα στο λιβανέζικο έδαφος, κοντά στο συνοριακό πέρασμα, και προκάλεσε κρατήρα τεσσάρων μέτρων.

Εκπρόσωπος των IDF κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί το πέρασμα για να μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Συρία στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

