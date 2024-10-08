Λογαριασμός
Σειρήνες στη Χάιφα: Μπαράζ χτυπημάτων με 100 ρουκέτες - Το ισχυρότερο πλήγμα από την αρχή του πολέμου

Μια γυναίκα τραυματίστηκε από τις πυραυλικές επιθέσεις στη βόρεια πλευρά της Χάιφα - Πολλές υλικές ζημιές 

UPDATE: 13:13
Χάιφα Λίβανος

Συνολικά 100 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στη Χάιφα το πρωί της Τρίτης, σε δύο επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ, ενημέρωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF). Πρόκειται για το ισχυρότερο πλήγμα που έχει δεχτεί η παραλιακή πόλη από την έναρξη του πολέμου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αναφέρουν ότι έγιναν απόπειρες αναχαίτισης, με τις περισσότερες από τις ρουκέτες να έχουν καταρριφθεί από τους IDF.

Μία 70χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από το δεύτερο κύμα επιθέσεων, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές στα προάστια της Χάιφα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Χάιφα Λίβανος
