IDF: Δημοσίευσαν νέα φωτογραφία με τον Γιαχία Σινουάρ νεκρό

Με αφορμή τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους από την επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δημοσίευσαν μια νέα φωτογραφία ντοκουμέντο που δείχνει ανώτερους αξιωματικούς να στέκονται πάνω από τη σορό του Γιαχία Σινουάρ. Ο ηγέτης της Χαμάς, και αρχιτέκτονας της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, σκοτώθηκε σε σύγκρουση με ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα της νότιας Γάζας ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Οι ισραηλινές δυνάμεις ενεπλάκησαν τυχαία με τον Σινουάρ, τον οποίο σκότωσαν.

Η φωτό δείχνει τον πρώην αρχηγό της Νότιας Διοίκησης, Υποστράτηγο Γιαρόν Φίνκελμαν, τον πρώην αρχηγό της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Υποστράτηγο Οντέντ Μπάσιουκ, και τον αρχηγό της Μεραρχίας της Γάζας, Ταξίαρχο Μπαράκ Χιράμ, να στέκονται πάνω από τη σορό του Σινουάρ στις 17 Οκτωβρίου 2024, μια μέρα μετά τον θάνατό του.

Η φωτογραφία δημοσιεύεται από τον στρατό ως μέρος μιας σειράς εμβληματικών φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από στρατιωτικούς φωτογράφους κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι οποίες θα εκτεθούν σε έκθεση στο Κέντρο Γιτζάκ Ραμπίν στο Τελ Αβίβ από την Κυριακή. Εκτιμάται ότι πρόκειται για μήνυμα στη Χαμάς για την πιστή εφαρμογή της αμερικανικής συμφωνίας και την αποφυγή βιαιοτήτων.

Προσοχή: ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ

