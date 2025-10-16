Γάζα: Οι ΗΠΑ πιέζουν για εφαρμογή της συμφωνίας εν μέσω συγκρούσεων

Η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για τη δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας για τη Γάζα, την αξιολόγηση πιθανών Παλαιστινίων πολιτικών ηγετών και την ανάληψη των πρώτων μέτρων για την ανοικοδόμηση της περιοχής, δήλωσαν δύο ανώτεροι σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Η πρώτη εβδομάδα ειρήνης στη Γάζα σημαδεύτηκε από χαρούμενες επανενώσεις καθώς και δημόσιες εκτελέσεις. Μια ισραηλινή αποχώρηση αλλά και θανατηφόρες συγκρούσεις. Και μια ειρηνευτική διαδικασία που προχωρά όπως είχε προβλεφθεί, αλλά ήδη αντιμετωπίζει την πρώτη πιθανή κρίση της, σημειώνει το Axios.

Δύο χρόνια πολέμου τελείωσαν, η ανταλλαγή ζώντων ομήρων και κρατουμένων ολοκληρώθηκε, η βοήθεια ρέει και οι μπουλντόζες φτάνουν για να αρχίσουν να καθαρίζουν τα ερείπια. Αλλά το μέλλον της Γάζας - ποιος κυβερνά, ποιος παρέχει ασφάλεια, τι θα συμβεί στη Χαμάς και στις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής - εξακολουθεί να είναι αβέβαιο.

Οι δύο σύμβουλοι του Τραμπ δήλωσαν την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ότι ασκούν πιέσεις και στις δύο πλευρές για την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων ερωτημάτων.

Θέλουν επίσης να ξεκινήσουν τη διαδικασία ανοικοδόμησης σε μέρη της Γάζας που βρίσκονται εκτός ελέγχου της Χαμάς, ιδιαίτερα στην πόλη Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο. Οι σύμβουλοι ελπίζουν ότι η Ράφα μπορεί να γίνει παράδειγμα για μια Γάζα στη μετά Χαμάς εποχή.

Στο μεταξύ, οι προτεραιότητές τους είναι η αποφυγή περαιτέρω συγκρούσεων κατά μήκος της «κίτρινης γραμμής» που χωρίζει τη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η απλοποίηση των παραδόσεων βοήθειας και η διασφάλιση της επιστροφής των υπόλοιπων σορών των νεκρών Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς.

Πάντως, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν την Τετάρτη τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ την Τετάρτη ότι η ειρηνευτική διαδικασία θα μπορούσε να σταματήσει εκτός εάν η Χαμάς εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τους νεκρούς ομήρους, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Αποφεύχθηκε άμεση κατάρρευση όταν η Χαμάς επέστρεψε άμεσα κάποιες σορούς και το Ισραήλ απέσυρε τις απειλές του για αντίποινα.

Αλλά η Χαμάς τώρα λέει ότι δεν έχει επιπλέον σορούς να επιστρέψει, και η ανάκτηση περισσότερων θα απαιτήσει «προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό». Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι ορισμένες από τις σορούς θα είναι δύσκολο να εντοπιστούν, αλλά ισχυρίζονται ότι μεταξύ 15 και 20 θα μπορούσαν να επιστραφούν γρήγορα.

Φόβοι για αναζωπύρωση λόγω των ομήρων

Οι Αμερικανοί σύμβουλοι δεν φάνηκαν να αποδέχονται το ισραηλινό επιχείρημα ότι η αποτυχία της Χαμάς να επιστρέψει αμέσως περισσότερες σορούς θα συνιστούσε παραβίαση της συμφωνίας.

Τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία ανησυχούν ότι οι σκληροπυρηνικοί εντός της κυβέρνησης Νετανιάχου θα χρησιμοποιήσουν το ζήτημα για να υπονομεύσουν τη συμφωνία και να πιέσουν για την επανέναρξη του πολέμου.

Την ίδια ώρα, στη Γάζα, η Χαμάς έστειλε τις δυνάμεις ασφαλείας της στους δρόμους και ξεκίνησε μια αιματηρή καταστολή.

Η Χαμάς έχει εκτελέσει δημόσια φερόμενους ως συνεργάτες των Ισραηλινών και έχει επίσης εμπλακεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αντίπαλες φατρίες - πυροδοτώντας ανησυχίες ότι η ομάδα ανακτά τον έλεγχο, αντί να προετοιμάζεται να τον παραδώσει.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ «τους έδωσαν έγκριση για ένα χρονικό διάστημα» για την επιβολή της ασφάλειας, και μάλιστα δήλωσε επιδοκιμαστικά ότι η ομάδα είχε εξουδετερώσει «μερικές συμμορίες που ήταν πολύ κακές».

Ωστόσο, ο διοικητής της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση), Μπραντ Κούπερ, την Τετάρτη προέτρεψε τη Χαμάς να «τερματίσει αμέσως τη βία και τους πυροβολισμούς εναντίον αθώων Παλαιστινίων πολιτών».

Η συμφωνία απαιτεί από τη Χαμάς να αφοπλιστεί, αλλά οι Αμερικανοί σύμβουλοι δήλωσαν ότι η Χαμάς ανησυχεί ότι οι μαχητές της θα είναι ευάλωτοι σε αντίπαλες ομάδες εάν καταθέσουν αμέσως τα όπλα τους.

Είπαν ότι συνεργάζονται με τους Τούρκους, Καταριανούς και Αιγύπτιους μεσολαβητές για να καθορίσουν τι σημαίνει αποστρατιωτικοποίηση και πώς πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία.

Οι ΗΠΑ θέλουν επίσης να δημιουργήσουν μια οδό διαφυγής για τους Παλαιστίνιους που αισθάνονται ότι απειλούνται από τη Χαμάς να περάσουν στη Γάζα που ελέγχεται από το Ισραήλ, ανέφεραν οι σύμβουλοι, προσθέτοντας ότι το Τελ Αβίβ υποστηρίζει την ιδέα.

Να σημειωθεί ότι υπήρξε και αιματοχυσία κατά μήκος της νέας γραμμής ελέγχου πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους την Τετάρτη και πέντε μια ημέρα νωρίτερα. Και στις δύο περιπτώσεις, το Ισραήλ δήλωσε ότι τα στρατεύματά του άνοιξαν πυρ εναντίον «υπόπτων» που πλησίαζαν τις θέσεις τους.

Εκτός από αυτά τα περιστατικά κατά μήκος της κίτρινης γραμμής, η εκεχειρία έχει τηρηθεί. Το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το ήμισυ του εδάφους της Γάζας στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Οι σύμβουλοι ανέφεραν ότι χώρες όπως η Ινδονησία, τα ΗΑΕ, η Αίγυπτος και το Αζερμπαϊτζάν ήταν έτοιμες να συνεισφέρουν στρατεύματα σε μια πολυεθνική δύναμη σταθεροποίησης.

Οι ΗΠΑ βοηθούν επίσης στην αξιολόγηση και τον έλεγχο πιθανών μελών της τεχνοκρατικής κυβέρνησης που φέρεται ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων μελών της παλαιστινιακής διασποράς που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ανέφεραν οι σύμβουλοι.

Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι ισραηλινές δυνάμεις θα υποχωρήσουν περαιτέρω.

Την Τετάρτη ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έφερε ειρήνη στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά μετά από 3.000 χρόνια. Αλλά προειδοποίησε επίσης ότι εάν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί οικειοθελώς, αυτό θα γίνει με τη βία - πιθανώς ακόμη και με την επανέναρξη του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

