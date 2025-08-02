Εάν δεν υπάρξει απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, «η μάχη θα συνεχίσει χωρίς ανάπαυλα», προειδοποίησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στα στρατεύματά του στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Εκτιμώ πως τις επόμενες ημέρες, θα γνωρίζουμε εάν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων μας. Εάν όχι, η μάχη θα συνεχιστεί χωρίς ανάπαυλα», δήλωσε ο αντιστράτηγος Ζαμίρ, σε μία ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

O Εγιάλ Ζαμίρ «πραγματοποίησε μια επίσκεψη στο πεδίο και αξιολόγησε την κατάσταση» χθες στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο στρατός πολεμά με την παλαιστινιακή Χαμάς εδώ και σχεδόν 22 μήνες, σύμφωνα με αυτό το δελτίο Τύπου.

«Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα τον προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα που αλλάζει βάσει των συμφερόντων μας», συμπληρώνεται, ενώ υπογραμμίζεται πως «οι επιτυχίες που καταγράφηκαν μας προσφέρουν μια επιχειρησιακή ευλυγισία».

Ο πόλεμος ξεκίνησε έπειτα από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, στην ισραηλινή πλευρά, να σκοτωθούν 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων βάσει επίσημων στοιχείων.

Τα αντίποινα του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 60.332 ανθρώπους στη Γάζα, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Η Λωρίδα της Γάζας, που βρίσκεται υπό ισραηλινό αποκλεισμό, απειλείται πλέον από έναν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και εξαρτάται πλήρως από την ανθρωπιστική βοήθεια που διανέμεται από φορτηγά ή ρίχνεται από αέρος.

«Η τωρινή εκστρατεία ψευδών κατηγοριών σχετικά με έναν εσκεμμένο λιμό αποτελεί μια σκόπιμη, οργανωμένη και ψευδή απόπειρα να κατηγορεί ο Τσαχάλ, ένας ηθικός στρατός, για εγκλήματα πολέμου», υποστήριξε ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. «Η υπεύθυνη των δολοφονιών και βασάνων των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας είναι η Χαμάς», υπογράμμισε.

Αυτή η επίσκεψη στη Γάζα έλαβε χώρα ενώ που ο ισραηλινός στρατός προχωρά εδώ και ημέρες στην αναδιάταξη των στρατευμάτων του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δημοσιοποίηση από τον Ισλαμικό Τζιχάντ και κατόπιν από τη Χαμάς δύο βίντεο με ομήρους σε διάστημα δύο ημερών προκάλεσε έντονα συναισθήματα στο Ισραήλ και αναζωπύρωσε τον διάλογο για την αναγκαιότητα επίτευξης όσο το δυνατόν ταχύτερα μιας συμφωνίας, έπειτα από διαπραγμάτευση, μεταξύ της κυβέρνησης και της Χαμάς με στόχο την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Σε αυτές τις προπαγανδιστικές εικόνες, οι δύο όμηροι εμφανίζονται πολύ αδυνατισμένοι και εξασθενημένοι, ενώ γίνεται παραλληλισμός με την ανθρωπιστική κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα.

«Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες μας συγκλονίζουν και μας αναστατώνουν», δήλωσε σήμερα η μητέρα ενός ομήρου, η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ. «Τα παιδιά μας ζουν ένα Ολοκαύτωμα (…)», σχολίασε η ίδια, απευθύνοντας κάλεσμα για μια συγκέντρωση σήμερα στο Τελ Αβίβ, στο πλευρό των οικογενειών ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

