Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβαλε τη λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν συμφωνήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η πηγή, ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να λάβει μια απόφαση αυτή τη βδομάδα.

Η καθυστέρηση αυτή έρχεται εν μέσω εσωτερικών διαφωνιών στην ισραηλινή κυβέρνηση σχετικά με την προτιμώμενη πορεία δράσης της στον θύλακα.

Μια ιδέα που βρίσκεται στο τραπέζι, εάν η Χαμάς δεν πει το ναι σε συμφωνία, είναι η περικύκλωση της πόλης της Γάζας και άλλων κατοικημένων κέντρων, ενώ μια άλλη είναι η «κατάκτηση» της πόλης, ανέφερε η πηγή. Διαφορετικοί υπουργοί τάσσονται υπέρ διαφορετικών σχεδίων, πρόσθεσε η πηγή.

Την Πέμπτη, ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώνουν μια νέα συμφωνία για τη Γάζα, καθώς η Χαμάς φέρεται να αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και τη συμφωνία για τους ομήρους.

«Ταυτόχρονα, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εργαστούν για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η μετατόπιση έρχεται καθώς η Χαμάς έχει αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η αποχώρηση της Χαμάς έρχεται μετά την απόσυρση των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τις συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ, με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ να κατηγορεί τη Χαμάς ότι διαπραγματεύεται κακόπιστα. Παρά την κίνηση αυτή, ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο CNN ότι θα ήταν έτοιμοι να επιστρέψουν στην Ντόχα εάν η Χαμάς άλλαζε τη θέση της.

Την Πέμπτη, η Χαμάς δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, αλλά οι συνθήκες στον θύλακα θα πρέπει πρώτα να βελτιωθούν «σημαντικά».

Οι παραπαίουσες ειρηνευτικές συνομιλίες έρχονται εν μέσω μιας καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα, όπου δεκάδες άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα.

Πηγή: skai.gr

