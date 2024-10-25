Ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Τράμι στις Φιλιππίνες ανήλθε σήμερα Παρασκευή σε τουλάχιστον 40, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα τοπικά στοιχεία, με τους διασώστες να προσπαθούν ακόμη να προσεγγίσουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί στις στέγες των σπιτιών τους.

Προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 20 νεκρούς.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές. Ορισμένες περιοχές κατέγραψαν μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών ποσότητες νερού από τις βροχοπτώσεις που καταγράφονται συνήθως μέσα σε δύο μήνες.

«Πολλοί (κάτοικοι) εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στις στέγες των σπιτιών τους και ζητούν βοήθεια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντρέ Ντιζόν, ο αστυνομικός διευθυντής της σφόδρα πληγείσας περιοχής Μπικόλ, 400 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα.

«Ελπίζουμε οι πλημμύρες να υποχωρήσουν σήμερα, αφού η βροχή έχει σταματήσει», είπε.

Η προσβασιμότητα παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα για τους διασώστες, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Φερντινάντ Μάρκος σε συνέντευξη Τύπου. «Υπήρξαν κατολισθήσεις σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν πριν. Οπότε υποθέτω ότι το έδαφος είναι τελείως κορεσμένο και το νερό δεν έχει προς τα πού να διαφύγει».

Οι πόλεις Νάγκα και Λεγκάζπι αναφέρουν «πολλά θύματα, αλλά δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να φθάσουμε εκεί», είπε ο Μάρκος.

Στην επαρχία Μπατάνγκας, νότια της πρωτεύουσας Μανίλα, ο αρχηγός της αστυνομίας Νέλσον Καμπούζο είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έξι πτώματα βρέθηκαν στο χωριό Σαμπαλόκ.

"Η περιοχή επλήγη από μια ξαφνική πλημμύρα χθες (Πέμπτη). Οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμα στη θέση τους για να ελέγξουν εάν υπάρχουν άλλα θύματα", είπε.

Άλλοι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια ξαφνική πλημμύρα στο παραθαλάσσιο χωριό Σούμπιτς Ιλάγια, σύμφωνα με την αστυνομία, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε εθνικό επίπεδο σε τουλάχιστον 40, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP με βάση στοιχεία της αστυνομίας και των υπεύθυνων διαχείρισης καταστροφών.

Στη Μανίλα, ένα συγκρότημα κατοικιών νότια της πρωτεύουσας βυθίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του.

Σχολεία και κυβερνητικά γραφεία παρέμειναν κλειστά σήμερα στο μεγαλύτερο νησί της χώρας, το Λουσόν, και οι προειδοποιήσεις για καταιγίδα εξακολουθούν να ισχύουν στη δυτική ακτή, όπου τα κύματα μπορούν να φτάσουν τα δύο μέτρα.

Σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση της Πέμπτης, 193.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται συχνά από καταιγίδες ή τυφώνες, προκαλώντας ζημιές και δεκάδες θανάτους κάθε χρόνο. Ωστόσο, οι καταιγίδες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σχηματίζονται πιο κοντά στην ακτή, εντείνονται ταχύτερα και διαρκούν περισσότερο στην ξηρά λόγω της κλιματικής αλλαγής, λένε οι ειδικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

