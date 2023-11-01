ΙDF: Ακόμη ένας διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως άλλος ένας διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή. Σύμφωνα με ενημέρωση των IDF, πρόκειται για τον Μοχάμεντ Άσαρ, ο οποίος φέρεται να ήταν επικεφαλής των μονάδων κρούσης με αντιαρματικούς πυραύλους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μέσω των επίσημων λογαριασμών που διατηρούν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο της αεροπορικής επιδρομής από την οποία σκοτώθηκε ο διοικητής της Χαμάς.

צה״ל בהכוונת מודיעין אמ"ן ושב"כ, חיסל את מחמד עצאר, ראש מערך הנ״ט של ארגון הטרור חמאס באמצעות מטוס קרב. במסגרת תפקידו, עצאר היה אחראי על כלל מערכי הנ״ט בחטיבות השונות ברצועת עזה, ניהל את הכוח בשגרה וסייע בהפעלתו בחירום >> pic.twitter.com/DdTi33x0zL — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

Μεταξύ των θυμάτων του χθεσινού βομβαρδισμού στην Τζαμπαλίγια, ήταν ο διοικητής της Χαμάς στην περιοχή, ο Ιμπραχίμ Μπιάρι, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν τη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματοχυσία που προκάλεσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

