Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς (J.D. Vance), δήλωσε ότι οι επαφές με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, υπογραμμίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ (Steve Witkoff) και ο Τζάρεντ Κούσνερ (Jared Kushner) βρίσκονται ήδη επί του πεδίου για συνομιλίες με την ιρανική πλευρά, ενώ δεν απέκλεισε νέο γύρο διαπραγματεύσεων ακόμη και την Κυριακή. Οι Ιρανοί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν δείχνουν διάθεση να ακυρώσουν το ταξίδι στην Ελβετία, παρά τα όσοα κυκλοφορούν για το κλείσιμο του Στενού.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε, σε ότι αφορά αυτό το θέμα, ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καμία ένδειξη πως το Ιράν προχωρά ή προτίθεται να προχωρήσει στο κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου. Η τοποθέτηση αυτή ουσιαστικά διαψεύδει τα σενάρια και τις εκτιμήσεις που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες περί επικείμενου αποκλεισμού του Ορμούζ από την Τεχεράνη, εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στη ναυσιπλοΐαα.

Με τη δήλωσή του, ο Βανς επιχείρησε να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την ένταση στην περιοχή, η αμερικανική πλευρά δεν βλέπει μέχρι στιγμής κινήσεις από το Ιράν που να επιβεβαιώνουν τους φόβους για διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

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