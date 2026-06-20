Mundobasket 2027: Οι «εκλεκτοί» του Σπανούλη για το «παράθυρο» του Ιουλίου

Ο Βασίλης Σπανούλης συμπεριέλαβε στην αποστολή της εθνικής ανδρών, για το «παράθυρο» του Ιουλίου ενόψει του Mundobasket 2027, παίκτες από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπως οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Γιάννης Κουζέλογλου.



Στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, βρίσκεται και ο «νεοφώτιστος», Νίκος Τουλιάτος, ο οποίος δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με την εθνική ομάδα, που θ΄' αντιμετωπίσει την Ρουμανία (2/7, 19:00, εκτός) και την Πορτογαλία (5/7, 19:30, εντός). Σημειώνεται ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου με τρεις νίκες και μία ήττα.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Η Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της το τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των Προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με τους αγώνες στη Ρουμανία (Οραντέα, 2/7, 19.00) και εντός με την Πορτογαλία (Sunel Arena, 5/7, 19.30)

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 15 παίκτες για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία, που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, αρχίζοντας σταδιακά από την ερχόμενη Τρίτη 23/6 και με προγραμματισμένη την παρουσία όλων των παικτών από την Πέμπτη 25/6.

H Εθνική μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της στον όμιλο είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 3-1.

Οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης είναι οι:

Κώστας Παπανικολάου

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Ντίνος Μήτογλου

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Βασίλης Τολιόπουλος

Δημήτρης Μωραΐτης

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Γιάννης Κουζέλογλου

Γιώργος Τσαλμπούρης

Δημήτρης Κακλαμανάκης

Νάσος Μπαζίνας

Δημήτρης Φλιώνης

Ομηρος Νετζήπογλου

Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ

Νίκος Τουλιάτος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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