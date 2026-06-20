Όταν το πρωτάθλημα πάει… Παγκόσμιο Κύπελλο: Μουντιαλικοί της Super League

Της Λυγερής Γιαννουλάκη

Το Μουντιάλ 2026 είναι σε εξέλιξη και η προσοχή των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων και όχι μόνο, είναι στραμμένη στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Η Εθνική Ομάδα έχει αγωνιστεί σε τελική διοργάνωση μουντιάλ 3 φορές μέχρι σήμερα.

Πρώτη ήταν το 1994 στις ΗΠΑ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε στους μηδέν βαθμούς. Η επόμενη συμμετοχή της Ελλάδας ήταν το 2010, στη Νότια Αφρική, όπου έκανε και την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, κόντρα στη Νιγηρία και το 2014, στη Βραζιλία, όταν πέρασε στη φάση των «16» και αποκλείστηκε από την Κόστα Ρίκα στα πέναλτι (5-3).

Αν και η Εθνική Ομάδα δεν έχει πολλές παρουσίες στα τελικά της διοργάνωσης, ωστόσο, στη χώρα μας έχουν αγωνιστεί πολλοί «μουντιαλικοί» παίκτες από το 1970 ως και σήμερα.

Η αρχή έγινε τη δεκαετία του 1970 με τον Ντούσαν Μπάγιεβιτς, που το 1974 έπαιξε στο Μουντιάλ με τη Γιουγκοσλαβία.

Στο Μουντιάλ της Γαλλίας, το 1998, αγωνίστηκαν πέντε παίκτες που αργότερα έπαιξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, δύο εκ των οποίων κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο ένας είναι ο πρωταθλητής κόσμου το 1998, Κριστιάν Καρεμπέ, που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο δεύτερος είναι ο θρυλικός Ριβάλντο (Ολυμπιακός και ΑΕΚ), που χρίστηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο επόμενο τουρνουά, το 2002, ο τρίτος είναι ο Μπερμπάτοφ, ο οποίος πολλά χρόνια αργότερα αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ. Επίσης, στο τουρνουά του 1998 έπαιξαν ο Μαροκινός Σαλαχεντίν Μπασίρ, που αγωνίστηκε μετά από λίγα χρόνια στον Άρη και ο Έρικ Μίκλαντ που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού από το 1997 ως το 2000.

Το 2002 στα γήπεδα της Νότιας Κορέας αγωνίστηκε και ο σπουδαίος Ζιλμπέρτο Σίλβα, που κάποια χρόνια μετά φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στο ίδιο Μουντιάλ ξεχώρισε και ο Πάπα Μπούμπα Ντιόπ, που πέτυχε το ιστορικό γκολ της Σενεγάλης απέναντι στη Γαλλία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, πριν αγωνιστεί στην ΑΕΚ (τη σεζόν 2010-2011). Στο Μουντιάλ του 2002 έπαιξε και ο Τζιμπρίλ Σισέ με τη Γαλλία, που στη συνέχεια αγωνίστηκε στο «τριφύλλι».

Το 2006, στη Γερμανία, αγωνίστηκε για λογαριασμό της Ακτής Ελεφαντοστού, ο Γιαγιά Τουρέ, πριν εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους μέσους στον κόσμο.

Στη συνέχεια ο Τουρέ κατέκτησε το Champions League με την Μπαρτσελόνα και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού δύο φορές. Στα γήπεδα της Γερμανίας αγωνίστηκαν και οι Εστέμπαν Καμπιάσο, Χαβιέρ Σαβιόλα με την Αργεντινή, καθώς και ο Μικαέλ Εσιέν με την Γκάνα.

Το 2010 η Εθνική Ελλάδας συμμετείχε για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ παράλληλα, στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίζονταν διεθνείς όπως οι «πράσινοι» Ζιλμπέρτο Σίλβα, Τζιμπρίλ Σισέ και Σίντνεϊ Γκοβού.

Το 2014, όταν η Ελλάδα έφτασε για πρώτη φορά στους «16» της διοργάνωσης, έπαιζαν στο Μουντιάλ οι Χαμές Ροντρίγκες, Μπρούνο Άλβες, Ούγκο Αλμέιδα, Βιεϊρίνια, Ντομαγκόι Βίντα και Μλάντεν Πέτριτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 35χρονος πλέον, Κολομβιανός, Χαμές Ροντρίγκες αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά με 6 γκολ σε 5 αγώνες, ενώ την ίδια χρονιά κέρδισε το Βραβείο Πούσκας.

Το 2018 ο μετέπειτα «κιτρινόμαυρος» Ντομαγκόι Βίντα αναδείχθηκε δευτεραθλητής κόσμου με την Κροατία, ενώ παρόντες στη διοργάνωση ήταν επίσης οι Νορντίν Άμραμπατ, Γκρέγκορζ Κριχόβιακ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Πάπε Αμπού Σισέ, Μαρσέλο, Χάμες Ροντρίγκες και Ομάρ Ελ Καντουρί.

Στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 η Super League είχε τους εξής «μουντιαλικούς» ποδοφαιριστές: Βίντα, Χατζησαφί, Μοχαμάντι, Πινέδα, Σιμάνσκι, Άμραμπατ, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ, Χουάνγκ Ουί-Τζο, Πιερ Κουντέ, Πάπε Αμπού Σισέ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Νικολά Ενκουλού, Ντέρεκ Κορνίλιους και Ουατζντί Κεσρίντα.

Στο φετινό μουντιάλ οι παίκτες που αγωνίζονται στη Super League είναι οι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί Αλμπάν Λαφόν, Γκαέλ Κακουτά, Κριστιάν Ραμίρες, Μεχντί Ταρέμι, Ντίλαν Μπατουμπινσίκα, Ορμπελίν Πινέδα, Ράχμαν Μπάμπα, Σαμουέλ Μουτουσαμί, Τζέρεμι Αντόνισε, Φακούντο Πελίστρι, Φραντζί Πιερό και Χόρχε Σάντσες.

Πηγή: skai.gr

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