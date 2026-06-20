Στη σύλληψη ενός ζευγαριού για κατοχή και διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας "skunk" στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών προχώρησαν χθες, Παρασκευή 19 Ιουνίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για έναν 30χρονο αλλοδαπό και μία 28χρονη Ελληνίδα, η εγκληματική δράση των οποίων εξακριβώθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αστυνομική έρευνα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα σε περιοχή της Αθήνας να κατέχουν από κοινού, στο πορτ μπαγκάζ ταξί, οκτώ συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 9.360 γραμμαρίων, με σκοπό τη διακίνηση.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, το ταξί, 18.000 ευρώ, πέντε κινητά τηλέφωνα, μπρελόκ, κλειδιά, καθώς και δύο χάρτινες κούτες και τεμάχιο πεπιεσμένου χαρτονιού με επικολλημένο φύλλο carbon.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υγειονομικών διατάξεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.