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Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή στην Κορινθία

Σε εξέλιξη δύο πυρκαγιές στην Κορινθία, στο Αγγελόκαστρο και στην 'Ανω Αλμυρή, κοντά σε οικισμούς χωρίς να απειλούνται προς το παρόν

UPDATE: 17:24
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Κορινθία

Οριιοθετήθηκκαν πο δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Κορινθία, η μία στο Αγγελόκαστρο και η άλλη στην 'Ανω Αλμυρή, κοντά σε οικισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι, πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγγελόκαστρο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 και για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή 'Ανω Αλμυρή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα κι εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πυρκαγιά Κορινθία Πυροσβεστική
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