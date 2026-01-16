Βουλγαρία: Ο Ράντεφ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές

Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα θα προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, αφού τα κύρια κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Ο Ράντεφ προσέφερε την Παρασκευή στο κόμμα «Συμμαχία για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα, το τρίτο που το έκανε αυτό, αυτή την εβδομάδα.

Επομένως, μετά παό αυτήν την εξέλιξη, ο Ράντεφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάμε σε εκλογές».

Πηγή: skai.gr

