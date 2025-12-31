Απόκοσμες εικόνες στην Ιαπωνία. Παράτολμοι σκιέρ ανέβηκαν σε τελεφερίκ κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας στο χιονοδρομικό κέντρο Φουράνο. Εκδόθηκε προειδοποίηση για χιονοθύελλα, καθώς σφοδρή χιονόπτωση και ισχυροί άνεμοι πλήττουν την περιοχή.

December 31, 2025

Σε άλλο βίντεο, κάποιοι επιμένουν να κάνουν σκι ενώ μαίνεται η χιονοθύελλα, ενώ διακρίνονται και τα τελεφερίκ. Τα πλάνα θυμίζουν άλλο πλανήτη.

How to ski in heavy snow and blizzard conditions



📍Furano, Hokkaido, Japan

Πηγή: skai.gr

