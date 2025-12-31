Λογαριασμός
Απόκοσμες εικόνες στην Ιαπωνία - Σκιέρ σε τελεφερίκ ενώ μαίνεται χιονοθύελλα - Δείτε βίντεο

Σφοδρή χιονόπτωση και ισχυροί άνεμοι πλήττουν την περιοχή - Σε άλλο βίντεο, κάποιοι επιμένουν να κάνουν σκι ενώ μαίνεται η χιονοθύελλα

Ιαπωνία

Απόκοσμες εικόνες στην Ιαπωνία. Παράτολμοι σκιέρ ανέβηκαν σε τελεφερίκ κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας στο χιονοδρομικό κέντρο Φουράνο. Εκδόθηκε προειδοποίηση για χιονοθύελλα, καθώς σφοδρή χιονόπτωση και ισχυροί άνεμοι πλήττουν την περιοχή.

Σε άλλο βίντεο, κάποιοι επιμένουν να κάνουν σκι ενώ μαίνεται η χιονοθύελλα, ενώ διακρίνονται και τα τελεφερίκ. Τα πλάνα θυμίζουν άλλο πλανήτη. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: χιονοδρομικό κέντρο Ιαπωνία χιονοθύελλα
