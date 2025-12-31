Απόκοσμες εικόνες στην Ιαπωνία. Παράτολμοι σκιέρ ανέβηκαν σε τελεφερίκ κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας στο χιονοδρομικό κέντρο Φουράνο. Εκδόθηκε προειδοποίηση για χιονοθύελλα, καθώς σφοδρή χιονόπτωση και ισχυροί άνεμοι πλήττουν την περιοχή.
🇯🇵 | Esquiadores suben a una telesilla durante una tormenta de nieve en la estación de esquí de Furano, en Furano, Japón. Se emitió una alerta de ventisca para la zona debido a fuertes nevadas y vientos fuertes.
pic.twitter.com/4C4DdXkCLW— Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2025
Σε άλλο βίντεο, κάποιοι επιμένουν να κάνουν σκι ενώ μαίνεται η χιονοθύελλα, ενώ διακρίνονται και τα τελεφερίκ. Τα πλάνα θυμίζουν άλλο πλανήτη.
How to ski in heavy snow and blizzard conditions — a video shared by JWA Ski School today.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 26, 2025
📍Furano, Hokkaido, Japan pic.twitter.com/Em15vFhi0M
