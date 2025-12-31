Την αποκάλυψη ότι ο Ρώσος πρόεδρος κατέχει ένα υπερπολυτελές ακίνητο 100 εκατομμυρίων λιρών (σχεδόν 115 εκατομμυρίων ευρώ) στην προσαρτημένη Κριμαία έκανε η ομάδα του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι.

Το συγκρότημα, «κρυμμένο» στο Ακρωτήριο Άγια στο νότιο άκρο της χερσονήσου της Μαύρης Θάλασσας, χτίστηκε αρχικά για τον έκπτωτο πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Έκτοτε έχει μετατραπεί σε αυτό που οι ερευνητές περιγράφουν ως «ένα τεράστιο παλάτι» που ανήκει στον Βλαντιμίρ Πούτιν, εξοπλισμένο με ιδιωτικό νοσοκομείο και χειρουργείο, κρυοθάλαμο και επιχρυσωμένα εξαρτήματα μπάνιου.

Το εμβαδόν του κυρίως κτιρίου αγγίζει τα 9.000 τ.μ., ενώ ένα δεύτερο κτίριο με εμβαδόν 5.000 τ.μ. βρίσκεται κρυμμένο κάτω από ειδικά διαμορφωμένους κήπους.

Μέσα στην τεραστίων διαστάσεων έπαυλη υπάρχουν δύο «βασιλικά υπνοδωμάτια», σε ξεχωριστές πτέρυγες.

Το κύριο υπνοδωμάτιο του Πούτιν έχει εμβαδόν 240 τ.μ. Το ιδιωτικό του μπάνιο έχει εμβαδόν 50 τ.μ. και είναι διακοσμημένο με επίχρυσα εξαρτήματα (σαπουνοθήκες, γάντζους για τα μπουρνούζια κτλ) σε σχήμα λουλουδιών και κοστίζουν περίπου 32.000 ευρώ.

«Ανεβαίνοντας σε μια χρυσή σκάλα και κρατώντας ένα χρυσό κιγκλίδωμα, μπορεί κανείς να σκαρφαλώσει σε ένα χρυσό τζακούζι και να παρακολουθήσει χαλαρώνοντας το Channel One (της κρατικής τηλεόρασης που ελέγχεται από τον Πούτιν)».

Σύμφωνα με την ομάδα του Ναβάλνι, το δεύτερο «βασιλικό» υπνοδωμάτιο έχει πιο γυναικεία αισθητική και προορίζεται πιθανότατα για τη μακροχρόνια σύντροφο του Πούτιν, την 42χρονη Αλίνα Καμπάεβα.

Στην έπαυλη υπάρχουν και υπνοδωμάτια για τους γιους τους, ηλικίας δέκα και έξι ετών.

Η ιδιωτική έκταση διαθέτει ακόμα προβλήτα, τεχνητή παραλία με λευκή άμμο και ελικοδρόμιο.

«Η απόλυτη υπερβολική πολυτέλεια αρχίζει να προκαλεί μια ελαφριά ναυτία», δήλωσε η ομάδα του Ναβάλνι.

Το ιδιωτικό νοσοκομείο - χειρουργείο

Ένας ολόκληρος όροφος στο κυρίως κτίριο έχει μετατραπεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, με ιατρείο παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, οδοντιατρείο και ένα χειρουργείο, πλήρως εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα γερμανικά και φινλανδικά ιατρικά μηχανήματα.

Ενδεικτικά, υπάρχει μια μονάδα ακτινών Χ, καθώς και εξοπλισμός για γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση.

Υπάρχει τέλος «ένα μηχάνημα υπερήχων αξίας 20.000 ευρώ, ένα τραπέζι εξέτασης και μασάζ, μεγάλος αριθμός διαγνωστικών και δοκιμαστικών συσκευών, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, εξοπλισμός φυσιοθεραπείας και πολλά άλλα».

Η εμμονή του Πούτιν με την υγεία του είναι εμφανέσταστη.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι στο νοσοκομείο υπάρχει «μια συσκευή νευρομυϊκής διέγερσης και εξοπλισμός για την ανάλυση της κατάστασης των μασητικών μυών και της τροχιάς κίνησης της κάτω γνάθου».

Το αποκορύφωμα όμως του ιατρικού εξοπλισμού είναι ο κρυοθάλαμος, μέσα στον οποίον «ο Ρώσος πρόεδρος αναζωογονείται στους -110 °C» και ο οποίος υπάρχει σε όλες βίλες και τα γιοτ του Πούτιν.

Το παλάτι είναι εξοπλισμένο με αυτόνομες μονάδες αποστείρωσης αέρα με ανακυκλοφορία και εσωτερικές, θερμαινόμενες πισίνες

Η έκθεση της ομάδας Ναβάλνι αναφέρει επίσης ότι στο υπόγειο του κυρίως κτιρίου υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη «ζώνη ψυχαγωγίας, που διαθέτει ιδιωτική αίθουσα προβολών χωρητικότητας οκτώ ατόμων»

Πηγή: skai.gr

