Τον «απολογισμό» τους για το 2025 έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

«Η Μονάδα Πληροφοριών 504 των ενόπλων δυνάμεων («η Μοσάντ των IDF»), υπεύθυνη για μυστικές επιχειρήσεις, ανέκρινε 3.100 τρομοκράτες κατά τη διάρκεια του 2025», αποκάλυψαν την Τετάρτη οι IDF.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν 20.900 επιθέσεις σε στόχους σε όλα τα μέτωπα και σκότωσαν περίπου 2.100 τρομοκράτες της Χαμάς πέρυσι, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στρατιωτικά στατιστικά στοιχεία.

«Από τους τρομοκράτες, 1.600 ανακρίθηκαν σε ισραηλινά κέντρα κράτησης και άλλοι 1.500 ανακρίθηκαν σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο λίγο μετά τη σύλληψή τους».

«Στο πεδίο, οι ανακρίσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες και περίπλοκες, καθώς οι ανακριτές συχνά δεν επιχειρούν σε ασφαλή χώρο και οι κρατούμενοι συχνά αποσταθεροποιούνται σωματικά ή συναισθηματικά από μια πρόσφατη σωματική μάχη» τονίζεται.

«Ωστόσο, τέτοιες επιτόπιες ανακρίσεις μπορούν να είναι ανεκτίμητες για την απόκτηση πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή πρόσθετων τρομοκρατικών επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο και να επιτρέψουν τη σύλληψη κορυφαίων διοικητών τρομοκρατών πριν προλάβουν να αλλάξουν κρησφύγετα, καθώς και την κατάσχεση επικίνδυνων όπλων πριν μεταφερθούν. Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, αυτό οδήγησε στις τοποθεσίες ομήρων, τόσο ζωντανών όσο και νεκρών, πριν μπορέσουν να μετακινηθούν».

Οι ανακρίσεις σε κέντρα κράτησης μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικά κέρδη από πληροφορίες, αν και συνήθως ως μέρος μακροπρόθεσμων έργων και στρατηγικών στόχων, σημειώνεται.

Ευρύτερα στατιστικά στοιχεία των IDF

Όσον αφορά τα ευρύτερα ζητήματα, οι IDF αποκάλυψαν ότι ο συνολικός αριθμός επιθέσεων που πραγματοποίησαν σε όλα τα μέτωπα κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 20.900. Από αυτούς, 19.530 στόχοι βρίσκονταν στη Γάζα, με τους υπόλοιπους στον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράν, την Υεμένη και τη Δυτική Όχθη.



Στη Γάζα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σκότωσαν τέσσερις διοικητές σε επίπεδο ταξιαρχίας από τους συνολικά πέντε – μεταξύ των οποίων, αντικαταστάτες διοικητών ταξιαρχίας που σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις το 2023-2024 – 14 διοικητές σε επίπεδο τάγματος και 53 διοικητές σε επίπεδο λόχου.



«Στην πραγματικότητα, ο μόνος επιζών διοικητής ταξιαρχίας της Χαμάς από την εποχή πριν από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς είναι ο νυν ηγέτης της, Αζ αλ-ντίν αλ-Χαντάντ, ο πρώην διοικητής ταξιαρχίας της Πόλης της Γάζας».



Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αρνήθηκαν τα αιτήματα να παράσχουν έναν ενημερωμένο συνολικό αριθμό μελών της Χαμάς που σκοτώθηκαν το 2025. Ωστόσο, τον Αύγουστο, αναφέρθηκε ότι ο αριθμός ήταν περίπου 2.100.



Στο Λίβανο το 2025, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σκότωσαν περίπου 380 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, ενώ επιτέθηκαν σε περίπου 950 στόχους συνολικά.



Οι IDF δήλωσαν επίσης ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία του 2024 1.920 φορές, αν και δεν ήταν σαφές πόσες από αυτές τις «παραβιάσεις» ήταν κραυγαλέες κινήσεις στο νότιο Λίβανο, ή πιο διακριτικές κινήσεις βόρεια του ποταμού Λιτάνι.



Στη συνέχεια, οι IDF δήλωσαν ότι είχαν «σκοτώσει 230 τρομοκράτες στη Δυτική Όχθη».



Επιπλέον, δήλωσαν ότι είχαν συλλάβει 7.400 Παλαιστίνιους, αν και μόνο 1.190 λέγεται ότι συνδέονταν με τη Χαμάς - εγείροντας ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το πόσο σοβαρά επικίνδυνοι ήταν ορισμένοι από τους κρατούμενους.



Υπάρχουν και άλλες τρομοκρατικές ομάδες εκτός από τη Χαμάς, αλλά στην αρχή του πολέμου, σχεδόν το 40-60% των συλληφθέντων συνδέονταν με τη Χαμάς.



Ο ισραηλινός στρατός δεν ανέφερε πόσοι από τους συλληφθέντες παραδόθηκαν στη συνέχεια στη Χαμάς κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών ομήρων, στις οποίες το Ισραήλ απελευθέρωσε χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας, ούτε πόσοι από τους συλληφθέντες θα κρατούνταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι IDF δήλωσαν ότι είχαν κατασχέσει 16.480.000 σέκελ (πάνω από 4 εκατ. ευρώ) από Παλαιστίνιους τρομοκράτες στη Δυτική Όχθη.

Επίσημη επιβεβαίωση ότι υπήρξαν φονικές συγκρούσεις με Χούθι

Συνοψίζοντας τις επιθέσεις εναντίον των Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με τη Jerusalem Post, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν 20 αεροπορικές επιχειρήσεις το 2025, χτυπώντας 230 στόχους, αν και πολλοί από αυτούς τους στόχους ήταν επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στην ίδια τοποθεσία μετά από προσπάθειες των Χούθι να επισκευάσουν στόχους που είχαν χτυπηθεί προηγουμένως.



Ενενήντα ένας στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σκοτώθηκαν το 2025 και 821 τραυματίστηκαν σοβαρά.



Οι όχι σοβαρά τραυματισμένοι στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που εκκενώθηκαν με χερσαία οχήματα ανήλθαν σε 3.050. Άλλοι 300 τραυματίες εκκενώθηκαν με ελικόπτερο.



Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων παρείχε 1.500 νέα «ασφαλή σπίτια» και ανακαίνισε ή βελτίωσε περίπου 200 μεγαλύτερα καταφύγια.



Το ναυτικό πραγματοποίησε 50 επιθέσεις, σε σύνολο 130.000 ωρών στη θάλασσα.



Το 2025, 306.830 έφεδροι υπηρέτησαν στις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το 39% των στρατιωτών των IDF αναφέρουν επείγουσα ανάγκη για ψυχική φροντίδα

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία πέραν του ισραηλινού στρατού, τόσο οι έφεδροι όσο και οι επαγγελματίες στρατιώτες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην ανάγκη για υποστήριξη ψυχικής υγείας μετά από δύο χρόνια πολέμου. Τα στοιχεία παρουσιάζει ο «Δείκτης Υγείας του Ισραήλ 2025» της Maccabi Healthcare που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.



Το 39% των στρατιωτικών αναφέρει ανάγκη για υποστήριξη ψυχικής υγείας, το 26% εκφράζει ανησυχία για την κατάθλιψη και το 48% αναφέρει διαταραχές ύπνου.



