Ο πληθυσμός της Ιαπωνίας είναι ο γηραιότερος στον κόσμο, καθώς το 1/3 των κατοίκων είναι άνω των 65 ετών και 1 στους 10 άνω των 80 ετών.

Την ίδια στιγμή, οι Ιάπωνες σε ηλικία εργασίας 15 έως 64 ετών προβλέπεται να συρρικνωθούν κατά 30 εκατομμύρια έως το 2070.

Η γεωργία πλήττεται ιδιαίτερα από τη γήρανση του πληθυσμού, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Δασοπονίας και Αλιείας της Ιαπωνίας, ο αριθμός των ατόμων μειώθηκε στο μισό μεταξύ 2000 και 2023, και οι ηλικίας κάτω των 60 ετών αποτελούν μόνο περίπου το 20% του συνόλου.

Για να καταπολεμηθεί αυτή η έλλειψη, μαζί με μια πιο χαλαρή στάση για τις πολιτικές μετανάστευσης και γονιμότητας, η χώρα εξετάζει ολοένα και περισσότερο τη ρομποτική για να συμπληρώσει το εργατικό δυναμικό.

Το CCN παρουσιάζει την επιστημονική ανακάλιηψη του Tamir Blum που ίδρυσε την Kisui Tech ενώ ήταν ακόμη φοιτητής, το 2021 - μια εταιρεία που χρησιμοποιεί τεχνογνωσία εξερεύνησης του διαστήματος για να κατασκευάσει ένα ρομπότ γεωργίας με τη βοήθεια AI.

«Τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, το 50% των αγροτών έχει συνταξιοδοτηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη επιβάρυνση σε όλο και λιγότερους αγρότες να συνεχίσουν να παράγουν μια σταθερή προσφορά τροφίμων», λέει.

Το ημιαυτόνομο ρομπότ ονομάζεται Adam και είναι σε θέση να μεταφέρει μαζεμένα προϊόντα σε δύσκολα εδάφη, καθώς και να κόβει γρασίδι και να ψεκάζει χωράφια με φυτοφάρμακα. Ο Μπλουμ, ένας Ισραηλινός Αμερικανός που επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ιαπωνία το 2015, επέστρεψε στη χώρα το 2018 για διδακτορικό στη διάρκεια του οποίου ερεύνησε τα σεληνιακά ρόβερ και την ικανότητά τους να πλοηγούνται σε ανώμαλο και ανώμαλο έδαφος.

Το ρομπότ έχει ύψος 70 εκατοστά και μήκος 188 εκατοστά, και απευθύνεται κυρίως σε καλλιεργητές μήλων και αχλαδιών.

Το μικρότερο ρομπότ, στοχεύει σε φάρμες σταφυλιών και λωτού, που φυτεύονται σε στενότερες σειρές. Παράλληλα με τα ρομπότ, ο Kisui αναπτύσσει επίσης μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ονομάζεται Newton, η οποία δίνει στους αγρότες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις καλλιέργειες, τις ασθένειες και τη διαχείριση της φάρμας.

Ο Adam αναμένεται να πωληθεί για περίπου 20.000 δολάρια στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: skai.gr

