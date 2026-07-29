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ΥΠΕΞ για τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού»

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην επαρχία Κουμαμότο στην ευρύτερη περιοχή Κιούσου

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υπουργείο Εξωτερικών

Τα συλλυπητήριά του προς τον λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο και την ευρύτερη περιοχή του Κιούσου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας προς τον λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο και την περιοχή του Κιούσου».

Παράλληλα, το υπουργείο σημειώνει ότι «οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα για να σώσουν ζωές», απευθύνοντας μήνυμα συμπαράστασης προς το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΥΠΕΞ Ιαπωνία Σεισμός
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