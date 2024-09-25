Τουλάχιστον 90.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στον Λίβανο, θέατρο εντατικών ισραηλινών πληγμάτων από τις αρχές της εβδομάδας, όπως ανέφερε σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ τουλάχιστον 51 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα σύμφωνα με τον Λιβανέζο υπουργό Υγείας.

Από προχθές, Δευτέρα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κατέγραψε «90.530 νέους εκτοπισμένους», διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 223 τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, δήλωσε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Φιράς Αμπιάντ, σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

