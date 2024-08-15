Οι Ταλιμπάν «στερούν εσκεμμένα» τη μόρφωση 1,4 εκατομμυρίου κοριτσιών στο Αφγανιστάν αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία, πριν από ακριβώς τρία χρόνια, απαγορεύοντάς τους να πηγαίνουν σε δευτεροβάθμια σχολεία, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιεί σήμερα η UNESCO.

«Το Αφγανιστάν είναι σήμερα η μοναδική χώρα του κόσμου που απαγορεύει την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα κορίτσια άνω των 12 ετών και στις γυναίκες», καταγγέλλει η γενική διευθύντρια της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Επιμορφωτικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών, η Οντρέ Αζουλέ.

«Το δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν μπορεί να δεινοπαθεί» ούτε να γίνεται αντικείμενο «διαπραγμάτευσης» και «συμβιβασμού», συνεχίζει: «η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει κινητοποιημένη για να εξασφαλίσει το άνευ όρων άνοιγμα εκ νέου των σχολείων και των πανεπιστημίων για τα κορίτσια και τις γυναίκες».

Αθροίζοντας τα κορίτσια και τις γυναίκες που είχαν εγκαταλείψει τις αίθουσες προτού καν οι φονταμενταλιστές σουνίτες επιστρέψουν στην εξουσία, σήμερα 2,5 εκατ. αφγανές μαθήτριες στερούνται τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή με άλλα λόγια το 80% του συνόλου των θηλέων σε σχολική ηλικία.

Οι Ταλιμπάν έχουν επίσης απαγορεύσει στις γυναίκες να παραδίδουν μαθήματα σε αγόρια, ενώ η χώρα έχει έλλειψη καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι περιορισμοί που επέβαλαν πλήττει το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά κι έχουν οδηγήσει παράλληλα σε «δραστική μείωση» των εγγραφών στα πρωτοβάθμια σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των αγοριών, όπως και στην ανώτερη εκπαίδευση: έχει μειωθεί κατά 53% από το 2021, συνοψίζει η UNESCO.

Πίσω από αυτό το φαινόμενο, ανησυχεί για την πιθανή αύξηση της «παιδικής εργασίας» και των «πρόωρων γάμων» παιδιών, καθώς επίσης και την έλλειψη δεξιοτήτων, που θα βλάψει την ανάπτυξη της χώρας μακροπρόθεσμα.

Για να παρακαμφθούν οι απαγορεύσεις και να προσφερθούν εναλλακτικές σε αφγανικές οικογένειες, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες, σε τοπικό επίπεδο και από το εξωτερικό.

Η ΜΚΟ Οργάνωση Μπέγκουμ για τις Γυναίκες, με έδρα το Παρίσι, ίδρυσε τον Μάρτιο του 2021 ραδιοφωνικό σταθμό, κατόπιν δίκτυο καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης τον Μάρτιο του 2024.

Καθημερινά, ετοιμάζεται εκπαιδευτικό τηλεοπτικό περιεχόμενο έξι ωρών από ομάδα δέκα αφγανών δημοσιογράφων στις δυο γλώσσες που ομιλούνται στο Αφγανιστάν (νταρί, παστό) κι εκπέμπεται μέσω δορυφόρου.

Η UNESCO, η οποία συμμετέχει σε πρωτοβουλίες όπως αυτή, τονίζει ωστόσο πως «τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαίδευση διά ζώσης στις σχολικές αίθουσες».

Η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει πως «πάνω από 1.000» άνθρωποι, ανάμεσά τους «780 γυναίκες», εκπαιδεύτηκαν για να συμμετάσχουν σε εκστρατεία «αλφαβητισμού» από την οποία ωφελούνται «πάνω από 55.000» παιδιά και νέοι, στην πλειονότητά τους κορίτσια, σε σχεδόν «1.900 χωριά». Μολαταύτα, «το καθήκον παραμένει τεράστιο», με δεδομένο τον αριθμό των παιδιών και των νέων που έπαψαν να μορφώνονται.

Αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία, τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν επέβαλαν στη χώρα την ακραιφνή δική τους ερμηνεία του ισλαμικού νόμου, της σαρίας, πολλαπλασιάζοντας τα μέτρα που σκοτώνουν τις ελευθερίες των γυναικών. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την πολιτική τους «απαρτχάιντ του φύλου».

Οι γυναίκες απαγορεύθηκε να εργάζονται στη δημόσια διοίκηση. Απαγορεύθηκε να εισέρχονται σε πάρκα, κήπους, γυμναστήρια, δημόσια λουτρά, ενώ είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν ολόκληρο το σώμα τους όταν βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνες.

Η πολιτική που ασκούν οι Ταλιμπάν εξηγεί, εν μέρει τουλάχιστον, την απόλυτη απομόνωσή τους σε διεθνές επίπεδο. Η de facto κυβέρνησή τους δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα άλλο κράτος του κόσμου μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.