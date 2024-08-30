Ο τυφώνας Σανσάν, που μετακινείται αργά σήμερα κατά μήκος της Ιαπωνίας, προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχές και στοίχισε τη ζωή σε ως και έξι ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές και τοπικά ΜΜΕ.

Ο τυφώνας, από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει το αρχιπέλαγος τις τελευταίες δεκαετίες, έχασε μέρος της ισχύος του, όμως εξακολουθεί να συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους, με ριπές ως και 126 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση μέγιστου συναγερμού λόγω του κινδύνου για πλημμύρες, ψηλά κύματα και κατολισθήσεις σε διάφορους νομούς και σνέστησαν σε πάνω από πέντε εκατ. κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εξι νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις και τεράστιες καταστροφές

Μέχρι τώρα, περίπου 200 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ενω στη Νήσο Κιούσου - η οποία επλήγη σφοδρά εχθες - περίπου 250.000 νοικοκυριά υπέστησαν διακοπές της ηλεκτροδότησης. Σσύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία μόλις 65.000 συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα σήμερα, ενώ μηχανικοί συνεχίζουν να επισκευάζουν τις γραμμές του δικτύου μετάδοσης που έχουν υποστεί ζημιές.

Προτού καν ο τυφώνας φθάσει πάνω από τη γη, κατολίσθηση που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή τριών μελών της ίδιας οικογένειας, το βράδυ της Τρίτης, στον νομό Αϊτσί, στο κεντρικό τμήμα της Ιαπωνίας, στις ακτές στον ειρηνικό.

Ο Ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι επιβεβαίωσε τέσσερις θανάτους, διευκρινίζοντας πως σε μια από τις περιπτώσεις «εξετάζεται ακόμη» αν υπήρχε «σχέση» με το φαινόμενο. Ανέφερε επίσης πως ακόμη δυο άνθρωποι αγνοούνται ή θεωρείται πως είναι νεκροί.

Έκανε επίσης λόγο για οκτώ σοβαρά τραυματίες και άλλους 70 πιο ελαφρά αφότου ο τυφώνας έφθασε στο νότιο νησί Κιούσου, με ανέμους ταχύτητας ως και 252 χιλιομέτρων την ώρα.

Η πόλη Νινόμιγια, στον νομό Καναγκάουα (νοτιοδυτικά από το Τόκιο), κάλεσε τους πολίτες να λάβουν «άμεσα μέτρα» για την ασφάλειά τους, ιδίως να μεταφερθούν σε ψηλότερους ορόφους των κτιρίων όπου διαμένουν, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλίσει ποταμός στην περιοχή.

Στη λουτρόπολη Μπέπου, διάσημη για τις θερμές πηγές της, δεν σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, όμως ο τυφώνας εμπόδισε τους τουρίστες να επισκεφθούν αξιοθέατα και ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν τις πηγές, ζωολογικούς κήπους, ακόμα και μικρά εμπορικά καταστήματα που κανονικά λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως.

Διεκόπησαν οι μεταφορές και οι μετακινήσεις

Τη νύχτα, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν εν μέρει ή τελείως σε διάφορες περιοχές, σύμφωνα με τον ιαπωνικό Τύπο.

Πολλά δρομολόγια που κάνουν οι υπερταχείες Σινκάνσεν ανεστάλησαν στην Κιούσου, ενώ διακόπηκαν τα δρομολόγια από το Τόκιο στην Οσάκα. Οι διαχειρίστριες εταιρείες των ιαπωνικών σιδηροδρόμων έχουν προειδοποιήσει πως μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και αλλού.

Οι Japan Airlines και ANA ήδη είχαν ανακοινώσει την ακύρωση 600 και πλέον πτήσεων σήμερα, έπειτα από παρόμοιο αριθμό χθες. Οι ακυρώσεις έπληξαν σχεδόν 50.000 επιβάτες.

Ο γίγαντας της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota διατηρεί σε ισχύ σήμερα την αναστολή της λειτουργίας των 14 εργοστασίων του σε όλη τη χώρα. Μεγάλοι ανταγωνιστές του (Nissan, Honda) ανέστειλαν επίσης τη δραστηριότητα, αλλά μόνο στα εργοστάσιά τους στην Κιούσου, όπως κι η κατασκευάστρια ημιαγωγών Tokyo Electron, ανέφεραν ΜΜΕ.

Η Κιούσου είναι σημαντική για την παραγωγή ημιαγωγών. Κολοσσός του τομέα, η TSMC της Ταϊβάν, άνοιξε εργοστάσιο εκεί τον Φεβρουάριο.

Από τη 15η ως τη 17η Αυγούστου, άλλος τυφώνας, ο Αμπίλ, προκάλεσε ακύρωση εκατοντάδων δρομολογίων τρένων, καθώς και 650 και πλέον πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, χωρίς πάντως να προκαλέσει τραυματισμούς ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι τυφώνες στην περιοχή σχηματίζονται πλέον πιο κοντά στις ακτές απ’ ό,τι πριν, ισχυροποιούνται ταχύτερα και παραμένουν περισσότερο πάνω από τη γη, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, υπέδειξε μελέτη που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.