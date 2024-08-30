Άλλοτε στέλεχος των ιταλικών Ερυθρών Ταξιαρχιών συνελήφθη χθες Πέμπτη στο σπίτι του στο Μπουένος Άιρες, όπου είχε διαφύγει και ζούσε τα τελευταία 20 χρόνια, αφού το καθεστώς πρόσφυγα που του είχε παραχωρηθεί ανακλήθηκε, με απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ιταλίας και της Αργεντινής.

Ο 72χρονος Λεονάρντο Μπερτουλάτσι συνελήφθη «μετά την ανάκληση από τις αρμόδιες αρχές της Αργεντινής του καθεστώτος πρόσφυγα που του είχε χορηγηθεί το 2004 από το κράτος αυτό και την υποβολή νέου αιτήματος έκδοσης», διευκρίνισε η ιταλική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η σύλληψή του χθες στο σπίτι του ήταν αποτέλεσμα «δουλειάς της υπηρεσίας πληροφοριών» του υπουργείου Ασφαλείας της Αργεντινής και «συντονισμένης προσπάθειας με τις ιταλικές αρχές», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

«Ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι ήταν μέρος της συμμορίας που απήγαγε και δολοφόνησε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Άλντο Μόρο. Χάρη στην κοινή δουλειά της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και του Γραφείου Ακόλουθου της Ιταλικής Αστυνομίας, με βαθιά έρευνα πληροφοριών από το Υπουργείο Ασφάλειας, το DNIC, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εσωτερικών, τον πιάσαμε. Τα χρόνια ατιμωρησίας αυτού του επικίνδυνου εγκληματία έχουν τελειώσει. Σε αυτή την Αργεντινή με επικεφαλής τον Πρόεδρο Μιλέι, όποιος εγληματεί, πληρώνει» έγραψε στο Χ η υπουργός Ασφαλείας της Αργεντινής.

Ποιος είναι ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι

Σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία, επίθεση και απαγωγή, ανήκε στη γενοβέζικη μονάδα «28η Μαρτίου» των Ερυθρών Ταξιαρχιών όταν απήγαγε εφοπλιστή.

Του είχε επιβληθεί το 1987 κατά συγχώνευση ποινή 27 ετών κάθειρξης για υπονομευτική δράση και ένταξη σε ένοπλη παράνομη οργάνωση.

Είχε συλληφθεί το 2002 στο Μπουένος Άιρες (κεντρική φωτογραφία) αλλά αφέθηκε ελεύθερος μερικούς μήνες αργότερα.

Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες (Brigatte Rosse, BR), οργάνωση που ίδρυσε το 1973 ο Ρενάτο Κούρτσο, εμπνεόμενη από τη μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία, ανέλαβαν την ευθύνη για δολοφονίες, τραυματισμούς και απαγωγές δεκάδων δικαστικών, πολιτικών, δημοσιογράφων και βιομηχάνων τα χρόνια του 1970.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αργεντινής, ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι συνδέθηκε, τουλάχιστον από επιμελητειακή σκοπιά, με την υπόθεση της «απαγωγής του Άλντο Μόρο» — του χριστιανοδημοκράτη πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, που απήχθη τον Μάρτιο του 1978 και σχεδόν δυο μήνες αργότερα βρέθηκε νεκρός στον χώρο αποσκευών αυτοκινήτου σταθμευμένου στο κέντρο της Ρώμης.

Η Μελόνι χαιρέτισε τη σύλληψη

Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι, με πολιτική συγγένεια με τον ακροδεξιό-ακραίο φιλελεύθερο πρόεδρο της Αργεντινής Μιλέι, εξέφρασε με ανακοίνωσή της «βαθιά ευγνωμοσύνη στις αρχές της Αργεντινής» για τη σύλληψη.

Η σύλληψή του «αντανακλά τη δέσμευση της Αργεντινής υπέρ των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και δείχνει στον κόσμο την σθεναρή απόφαση να μη ζούμε με ατιμώρητους δολοφόνους», ανέφερε από την πλευρά του το υπουργείο Ασφαλείας της Αργεντινής.

