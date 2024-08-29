Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Ιαπωνία, καθώς η χώρα πλήττεται από έναν εκ των σφοδρότερων τυφώνων, που έχει εμφανιστεί εδώ και δεκαετίες.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το BBC και περισσότεροι από 80 έχουν τραυματιστεί μετά το πέρας του τυφώνα Shanshan στα νοτιοδυτικά της Ιαπωνίας. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.

🇯🇵 #Japan has called on four million people in the south to evacuate as #Typhoon #Shanshan swept through the country, leaving thousands without power, hundreds of flights cancelled and major companies such as #Toyota temporarily shutting down factories - CNN pic.twitter.com/GdfssboKuA — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) August 29, 2024

Ο τυφώνας έχει αποδυναμωθεί και παρουσιάζονται μόνο κάποιες τροπικές καταιγίδες, ενώ κατευθύνεται βορειοδυτικά, προκαλώντας την εκδήλωση καταρρακτώδους βροχής και σοβαρές ζημιές στις συγκοινωνιακές υπηρεσίες.

Οι περισσότερες εντολές για εκκένωση συναντώνται στο νότιο νησί Kyushu, αλλά ορισμένες τίθενται σε ισχύ στην κεντρική Ιαπωνία.

Σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Shanshan: 4 νεκροί στο διάβα του

Αργά την Τρίτη, τρία άτομα από την ίδια οικογένεια, ένα ζευγάρι 70 ετών και ένας άνδρας γύρω στα 30, σκοτώθηκαν από κατολίσθηση στην κεντρική Ιαπωνία πριν από την άφιξη του τυφώνα. Το σπίτι τους στο Gamagori παρασύρθηκε, ενώ άλλοι δύο τους συγγενείς διασώθηκαν.

Ο θάνατος ενός τέταρτου ατόμου επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία την Πέμπτη. Ο 80χρονος άνδρας από την επαρχία Τοκουσίμα παγιδεύτηκε μετά την κατάρρευση της στέγης του σπιτιού του περίπου στις 17:30 τοπική ώρα (08:30 GMT), σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK.

🔴JAPAN🇯🇵| Typhoon #Shanshan reached #Japan this Thursday, Aug 29 with gusts of 200 km/h, torrential rains & tornadoes. The #typhoon first hit the Japan's main southern island #Kyushu. Although expected, Shanshan has already caused several victims and significant material damage. pic.twitter.com/Ttrh44Y7qi — Nanana365 (@nanana365media) August 29, 2024

Η πυροσβεστική έσωσε τον άνδρα περίπου 50 λεπτά μετά το συμβάν, αλλά πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) κατέγραψε βροχόπτωση 110 χιλιοστών στην περιοχή περίπου την ώρα του συμβάντος.

Ο τυφώνας Shanshan εμφανίστηκε στην επαρχία Καγκοσίμα, στο νότιο νησί Κιουσού, περίπου στις 08:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Η υπηρεσία εξέδωσε μια σπάνια «ειδική προειδοποίησή», που προορίζεται για τις πιο σφοδρές καταιγίδες, για κατολισθήσεις, πλημμύρες και μεγάλης κλίμακας ζημιές.

Στο νησί έχουν αναφερθεί ισχυροί άνεμοι με ταχύτητα έως και 252 km/h (157 mph).

Τα βίντεο στο Διαδίκτυο δείχνουν μεγάλα δέντρα να λικνίζονται, πλακάκια να ανατινάζονται από σπίτια και συντρίμμια να πετιούνται στον αέρα καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί.

🇯🇵 Three people were killed, more than 70 were injured from the consequences of the powerful #Shanshan #Typhoon in the south-west of Japan, #NHK俳句 with reference to the authorities



The energy company #Kyushu Electric reports that about 255 thousand households in seven… pic.twitter.com/UElix3jyOG — News.Az (@news_az) August 29, 2024

Μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Toyota και η Nissan έκλεισαν τα εργοστάσιά τους, επικαλούμενες την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και πιθανές ελλείψεις ανταλλακτικών που προκλήθηκαν από την καταιγίδα.

Εκατοντάδες πτήσεις από και προς τη νότια Ιαπωνία έχουν ακυρωθεί, ενώ ορισμένα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας έχουν επίσης ανασταλεί.

Προς το Τόκιο οδεύει ο τυφώνας Shanshan

Η JMA αναμένει ότι η καταιγίδα θα κινηθεί σε όλη την Ιαπωνία το Σαββατοκύριακο πριν φτάσει στην πρωτεύουσα Τόκιο.

Ειδικές προειδοποιήσεις για τυφώνα, όπως αυτή που εκδόθηκε για το Shanshan, κηρύσσονται στην Ιαπωνία σε περιπτώσεις εξαιρετικά ισχυρών καταιγίδων. Η ίδια προειδοποίηση εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 καθώς ο τυφώνας Nanmadol πλησίασε το Kyushu.

Ο Shanshan έρχεται μετά τον τυφώνα Ampil νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο οποίος προκάλεσε μόνο μικροτραυματισμούς και ζημιές, αλλά παρόλα αυτά διέκοψε την εξέλιξη εκατοντάδων πτήσεων και τρένων.

Πριν από αυτό, στα βόρεια τμήματα της Ιαπωνίας σημειώθηκαν βροχοπτώσεις ρεκόρ όταν η τροπική καταιγίδα Μαρία έπληξε το νησί Χονσού.

Οι τυφώνες στην περιοχή σχηματίζονται πιο κοντά στις ακτές, εντείνονται ταχύτερα και διαρκούν περισσότερο στην ξηρά λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μελέτη που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

