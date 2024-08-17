Σεισμός 7.2 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Το Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης Παλιρροϊκών Κυμάτων των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποιήση για τσουνάμι, αναφέροντας ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 51 χιλιομέτρων.

Πηγή: skai.gr

