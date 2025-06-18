Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την τοποθεσία του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ εμποδίζουν τους επιθεωρητές να εκτελέσουν το έργο τους.

Η ποσότητα των 409 κιλών (902 λίβρες) υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, αρκετή για την κατασκευή δέκα πυρηνικών κεφαλών, θα έπρεπε, θεωρητικά, να φυλάσσεται υπό τη σφραγίδα του IAEA σε υπόγεια εγκατάσταση στο Ισφαχάν. Ωστόσο, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η τοποθεσία της αποθήκευσης είναι πλέον ασαφής, καθώς η Τεχεράνη τον είχε προειδοποιήσει ότι το απόθεμα μπορεί να μετακινηθεί σε περίπτωση ισραηλινής επίθεσης.

«Δεν είμαι καθόλου βέβαιος», δήλωσε ο Γκρόσι στο Bloomberg TV, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο. «Σε καιρό πολέμου, όλα οι πυρηνικές εγκαταστάσεις κλείνουν. Δεν μπορούν να διεξαχθούν επιθεωρήσεις, ούτε να πραγματοποιηθούν κανονικές δραστηριότητες».

Οι δηλώσεις του επικεφαλής του IAEA αναδεικνύουν ένα από τα βασικά διλήμματα των επιθέσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: ενώ οι ισραηλινές επιδρομές έχουν πλήξει τη δυνατότητα της χώρας να παράγει νέες ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου, υπάρχει πλέον ο κίνδυνος να χαθεί ο έλεγχος των υφιστάμενων αποθεμάτων, τα οποία μπορούν να εμπλουτιστούν περαιτέρω σε οπλικό επίπεδο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το Ισφαχάν «έχει πληγεί επανειλημμένα, με ορισμένα κτίρια να έχουν υποστεί ζημιές», δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Μέχρι την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, οι επιθεωρητές του IAEA πραγματοποιούσαν πάνω από μία επίσκεψη την ημέρα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γκρόσι, η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει ακόμη τον Οργανισμό για τα «ειδικά μέτρα» που σχεδίαζε να εφαρμόσει για την προστασία του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου από πιθανή επίθεση.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για τίποτα συγκεκριμένο», ανέφερε. «Δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι αυτά τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα».

Ο IAEA συνεχίζει να παρακολουθεί τις εγκαταστάσεις μέσω δορυφορικών εικόνων και, μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί καμία ένδειξη ότι το Ιράν έχει επιχειρήσει να απομακρύνει το απόθεμα του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Μια τέτοια ενέργεια θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT), που αποσκοπεί στην αποτροπή της εξάπλωσης πυρηνικών όπλων.

«Το Ιράν γνωρίζει ότι αυτό το απόθεμα πρέπει να παραμένει υπό συνεχή εποπτεία της IAEA», τόνισε ο Γκρόσι.

Το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα μπορούσε να χωρέσει σε μόλις 16 κυλίνδρους ύψους 91,4 εκατοστών, σύμφωνα με το Γραφείο Επιστημονικών και Τεχνικών Πληροφοριών της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ακόμα κι αν το Ισραήλ καταστρέψει τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν, η τοποθεσία αυτού του υλικού θα πρέπει να επαληθευτεί, λόγω του κινδύνου να μεταφερθεί σε μυστική εγκατάσταση.

Παρότι οι επιθεωρητές του IAEA «δεν έχουν δει» κάποια οργανωμένη προσπάθεια του Ιράν για παραγωγή πυρηνικών όπλων, «καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν εμπλουτίζει ουράνιο σε αυτό το επίπεδο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

«Πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το Ιράν διαθέτει όλα τα κομμάτια του παζλ», πρόσθεσε ο Γκρόσι. «Υπάρχει μεγάλη ασάφεια γύρω από το ζήτημα, και αυτό ποτέ δεν είναι καλό».





