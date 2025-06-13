Ο ΔΟΑΕ λέει ότι χτυπήθηκαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό και του Ισφαχάν

Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό και του Ισφαχάν επλήγησαν από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι «κατέστρεψε» τις εγκαταστάσεις του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος στο Ισφαχάν, όπου τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για μια «τεράστια έκρηξη».

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είπε ότι ένα μη υπόγειο εργοστάσιο, όπου το Ιράν εμπλούτιζε ουράνιο σε ποσοστό 60%, καταστράφηκε.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ζημιές στις υπόγειες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού της Νατάνζ, ωστόσο η επίθεση στις υποδομές παροχής ενέργειας ενδέχεται να κατέστρεψαν τις συσκευές φυγοκέντρησης. Ο Γκρόσι είπε ότι υπάρχει ραδιενεργή και χημική ρύπανση εντός των εγκαταστάσεων στη Νατάνζ, που όμως μπορεί να ελεγχθεί με τα κατάλληλα μέτρα.

Η Τεχεράνη πάντως υποστηρίζει ότι οι ζημιές στις εγκαταστάσεις του Φορντό και του Ισφαχάν είναι «ελάχιστες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.