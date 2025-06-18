Για βουτιά στις ακτές της Σερίφου: Οι 6 καλύτερες παραλίες του νησιού

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Σέριφος είναι το 37ο κατά σειρά μεγαλύτερο νησί της χώρας μας, με έκταση 75,207 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μήκος ακτογραμμής 82 χιλιομέτρων!

Εκεί συναντούμε σήμερα 72 συνολικά παραλίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι άγριες, παρθένες και ανοργάνωτες, κάτι που αποφάσισαν πριν από περίπου δύο δεκαετίες οι ντόπιοι, έτσι ώστε να μην αλλοιωθεί η ομορφιά του τοπίου, και να μην ακολουθήσουν τη γραμμή που ήδη πολλά νησιά είχαν υιοθετήσει.

Κάποιες από αυτές είναι προσβάσιμες με αυτοκίνητο, κάποιες άλλες με τα πόδια, ενώ υπάρχουν και κάποιες που τις προσεγγίζεις μόνο με βάρκα από τη θάλασσα. Όλες τους όμως είναι πανέμορφες και μαγεύουν τους επισκέπτες από την πρώτη κιόλας βουτιά! Πάμε, λοιπόν, να δούμε εν συνεχεία έξι από τις πιο όμορφες ακρογιαλιές του νησιού.

Καλό Αμπέλι

Η πανέμορφη αυτή παραλία βρίσκεται στις νότιες ακτές της Σερίφου, και ξεχωρίζει για τα γαλαζοπράσινα νερά και τους επιβλητικούς, λαξευμένους βράχους που την περιβάλλουν. Η καθαρή, χρυσή άμμος λάμπει στο φως του ήλιου, ενώ το βάθος της αυξάνεται σταδιακά. Στην παραλία δεν υπάρχουν δέντρα για σκιά, οπότε αν την επιλέξετε για μπάνιο, θα πρέπει να έχετε μαζί σας οπωσδήποτε ομπρέλα, καπέλο, αντηλιακό και νερό.

Βαγιά

Ακολουθώντας τον δρόμο από το Λιβάδι προς τον όρμο του Κουταλά, είναι η πρώτη παραλία που συναντάτε πριν το Γάνεμα και τον Κουταλά. Τα νερά είναι πεντακάθαρα με σμαραγδένιο χρώμα, ενώ τα χρωματιστά βότσαλα που υπάρχουν στον βυθό την κάνουν ιδανική για εξερεύνηση με μάσκα. Η παραλία έχει αμμουδιά, αλλά δεν υπάρχουν δέντρα για φυσική σκιά. Οπότε, αν πάτε εκεί, φροντίστε να είστε κατάλληλα εξοπλισμένοι.

Γάνεμα

Η παραλία αυτή βρίσκεται στη νότια πλευρά της Σερίφου, και συγκεκριμένα στον όρμο του Κουταλά, και είναι μία από τις μεγαλύτερες ακτές του νησιού. Η μισή παραλία καλύπτεται από αμμουδιά και είναι κατάλληλη για οικογένειες, ενώ η άλλη μισή από λευκό βότσαλο. Επίσης, σε μεγάλο μέρος της ακτής υπάρχουν αλμυρίκια, που προσφέρουν απλόχερα την σκιά τους στους λουόμενους.

Αϊ Γιάννης

Πρόκειται για μία χρυσαφένια αμμουδιά, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού και θα τη συναντήσετε στο δρόμο προς τον Κένταρχο. Το όνομά της οφείλεται φυσικά στο γραφικό εκκλησάκι του Αϊ Γιάννη που βρίσκεται εκεί. Η χρυσή, λεπτή άμμος, τα καταγάλανα νερά και τα αλμυρίκια δημιουργούν ένα άκρως μαγευτικό σκηνικό, αντιπροσωπευτικό της κυκλαδίτικης γοητείας.

Ψιλή Άμμος

Δίπλα ακριβώς από τον Αϊ Γιάννη βρίσκεται μία ακόμη πανέμορφη παραλία. Και ο λόγος φυσικά για την Ψιλή Άμμο, που είναι μία από τις πιο δημοφιλείς του νησιού. Η εν λόγω παραλία βραβεύτηκε ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης πριν από μερικά χρόνια, ενώ όπως μαρτυρά το όνομά της έχει λεπτή, χρυσή αμμουδιά, αρκετά αλμυρίκια με πλούσια σκιά και τιρκουάζ νερά!

Άγιος Σώστης

Πρόκειται για μία απάνεμη αμμουδιά με καταγάλανα νερά, που για πολλούς είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Σερίφου και όχι μόνο! Δίπλα της ακριβώς υπάρχει και άλλος ένας μικρός κόλπος με βότσαλο, ενώ απέναντι έχετε θέα προς το νησάκι του Βου. Το όνομά της το πήρε από το εκκλησάκι του Αγίου Σώστη που βρίσκεται στο πλάι. Μία βόλτα μέχρι το εκκλησάκι αξίζει πραγματικά, ενώ αν είστε στη Σέριφο στις 6 Σεπτεμβρίου, μην παραλείψετε να παραβρεθείτε στο πανηγύρι που στήνεται εκεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.