Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε την Τετάρτη να ξεκαθαρίσει αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πλήξουν το Ιράν ή τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του και δήλωσε ότι οι Ιρανοί έχουν επικοινωνήσει, αλλά αισθάνεται ότι «είναι πολύ αργά για συζητήσεις».

Ο Τραμπ σημείωσε εξάλλου ότι εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. «Μπορεί να το κάνω. Μπορεί να μην το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. «Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω».

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του τώρα και μιας εβδομάδας πριν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. «Το Ιράν έχει πολλά προβλήματα και θέλει να διαπραγματευτεί», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Και τους είπα: Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από όλο αυτό το θάνατο και την καταστροφή; Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε; Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από δύο εβδομάδες; Θα μπορούσατε να τα είχατε καταφέρει μια χαρά. Θα είχατε τη χώρα σας».

Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν πρότεινε να έρθει για συνομιλίες στον Λευκό Οίκο. Δεν έδωσε λεπτομέρειες. Περιέγραψε το Ιράν ως εντελώς ανυπεράσπιστο, χωρίς καμία απολύτως αεράμυνα. «Έπρεπε να είχαν διαπραγματευτεί. Δεν είναι αργά, αλλά τους είπα ότι είναι πολύ αργά», σημείωσε.

Ερωτηθείς τι εννοούσε όταν έγραψε χθες στο Truth Social - στο πλαίσιο μιας σειράς αναρτήσεων σχετικά με το Ιράν - «ΆΝΕΥ ΌΡΩΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ», ο Τραμπ είπε: «Αυτό σημαίνει ότι τελείωσε. Παραιτούμαι. Τέρμα πια». Πρόσθεσε ότι «είχαν κακές προθέσεις. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι μεγάλη, ίσως λιγότερο από μία εβδομάδα. Θα δούμε τι θα συμβεί, τίποτα δεν έχει τελειώσει».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απάντησε νωρίτερα σε δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας σήμερα ότι «το ιρανικό έθνος δεν θα παραδοθεί». Ερωτηθείς για τη δήλωση του Χαμενεΐ, ο Τραμπ απάντησε: «Εγώ λέω καλή τύχη».

Στο μεταξύ, ο Τραμπ σημείωσε ότι δήλωσε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνεχίσει. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν συμφώνησε να δώσει περισσότερη βοήθεια στο Ισραήλ σε πρόσφατες συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της χώρας. Ερωτηθείς αν έδωσε στον Νετανιάχου «οποιαδήποτε ένδειξη ότι μπορεί να επιδιώξει να τους βοηθήσει περισσότερο από ό,τι έχει ήδη βοηθήσει», ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι δεν το έκανε. Δεν ήταν σαφές αν ο Τραμπ αναφερόταν σε οικονομική ή στρατιωτική βοήθεια ή και στα δύο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης κατηγορηματικά ότι «το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι προσέφερε στο Ιράν «το απόλυτο τελεσίγραφο», καθώς εξετάζει πιθανή στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ στη σύγκρουση. «Θα μπορούσατε να το πείτε έτσι», είπε όταν ρωτήθηκε αν έχει δώσει τελεσίγραφο στο Ιράν. «Ίσως θα μπορούσατε να το αποκαλέσετε το απόλυτο - το απόλυτο τελεσίγραφο, σωστά;». Ερωτηθείς από το CNN για το τι σημαίνει αυτό, ο Τραμπ αρνήθηκε να προσφέρει λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε στο μεταξύ ότι υπάρχουν υποστηρικτές του που δεν υποστηρίζουν τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν. «Μπορεί να έχω κάποιους ανθρώπους που είναι λίγο δυσαρεστημένοι τώρα, αλλά έχω και κάποιους ανθρώπους που είναι πολύ χαρούμενοι. Έπειτα έχω ανθρώπους εκτός της βάσης που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι αυτό συμβαίνει, είναι τόσο χαρούμενοι», σημείωσε ο Τραμπ.

Το Ιράν διέψευσε τον Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε ισχυρισμό που έκανε του Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

«Κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει ζητήσει ποτέ να πάει γονατιστός στις πύλες του Λευκού Οίκου. Το μόνο πράγμα που είναι πιο αξιοκαταφρόνητο από τα ψέματά του είναι η δειλή απειλή του να "εξοντώσει" τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν», δήλωσε η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ με ανάρτηση στο X.

«Το Ιράν ΔΕΝ διαπραγματεύεται υπό πίεση, ΔΕΝ θα δεχτεί ειρήνη υπό πίεση και σίγουρα ΟΧΙ με έναν πάλαι ποτέ πολεμοχαρή που προσπαθεί να κρατηθεί στην επικαιρότητα», τόνισε η ιρανική αποστολή, επαναλαμβάνοντας δήλωση του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είπε ότι οι Ιρανοί «δεν αντιδρούν καλά στη γλώσσα των απειλών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.