Η καθημερινότητα φαντάζει φυσιολογική στην Τεχεράνη λίγες ώρες πριν από την προθεσμία που είχε θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για επίθεση στις υποδομές της χώρας, σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προειδοποίησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», αλλά δήλωσε ότι το Ιράν έχει ακόμη χρόνο να υποχωρήσει πριν από την προθεσμία του.

Στην Τεχεράνη υπάρχει ανησυχία, αλλά δεν απο τυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών:

Πηγή: skai.gr

