Για «αρσενικά σε αναζήτηση ανδρισμού με μοντέλο τον Τραμπ» μίλησε η υπουργός Άμυνας του Βελγίου στην αντιπαράθεσή της με έναν εθνικιστή Φλαμανδό πολιτικό που προαλείφεται για να τη διαδεχθεί.

«Σήμερα έχουμε μπροστά μας αρσενικά σε αναζήτηση ανδρισμού που βρήκαν το μοντέλο τους: τον Τραμπ. Δεν μυρίζουν πια, αλλά από κάποιο σημείο και μετά η τεστοστερόνη προφανώς καταστρέφει τους νευρώνες!», δήλωσε η γαλλόφωνη σοσιαλίστρια Λουντιβίν Ντεντοντέ.

Η Βελγίδα υπουργός σχολίαζε στο δημόσιο γαλλόφωνο ραδιόφωνο τις πρόσφατες δηλώσεις του εθνικιστή Φλαμανδού Τέο Φράνκεν, ο οποίος επέκρινε με σφοδρότητα το έργο της ως επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας που κατέχει από το 2020 με τόση σφοδρότητα που προσέφυγε σε μία σεξιστική, μάτσο παρατήρηση κάνοντας σύγκριση ανάμεσα στην ίδια και τη Χιονάτη!

«Με την κα. Ντεντοντέ ως υπουργό Άμυνας, ο αμυντικός προϋπολογισμός μειώνεται. Είναι ντροπή! Μοιάζει με τη Χιονάτη που περιμένει τον πρίγκιπά της και το φιλί που θα την ξυπνήσει», δήλωσε ο Φράνκεν σε φλαμανδικό δίκτυο το περασμένο σαββατοκύριακο.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους εθνικιστές Φλαμανδούς και τους γαλλόφωνους σοσιαλιστές που βρέθηκαν στην αντιπολίτευση για την περίοδο 2024-2029, οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδυτικές επιλογές που θα πρέπει να γίνουν με το δεδομένο των μεγάλων δημοσίων ελλειμμάτων.

Η Λουντιβίν Ντεντοντέ υποστηρίζει ότι «ανοικοδόμησε» τη βελγική άμυνα από το 2020 με την προσθήκη «άνω των 10.000 στρατιωτικών» στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.

Η υπουργός Άμυνας ανησυχεί μήπως η αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού που ζητείται από τα μέλη του ΝΑΤΟ που βρίσκονται, όπως το Βέλγιο, κάτω από το όριο του 2% του ΑΕΠ, γίνει σε βάρος των κοινωνικών δαπανών, των δαπανών υγείας και της διατήρησης των ειδικών καθεστώτων συνταξιοδότησης.

Όμως, ένας από τους στοίχους των εθνικιστών Φλαμανδών της N-VA είναι η σε βάθος μεταρρύθμιση των ειδικών καθεστώτων συνταξιοδότησης που απολαμβάνουν οι σιδηροδρομικοί, οι εκπαιδευτικοί ή οι στρατιωτικοί στο Βέλγιο.

Η Λουντιβίν Ντεντοντέ, υπουργός της υπό παραίτησιν κυβέρνησης μετά τις εκλογές του Ιουνίου, προσάπτει στον Τέο Φράνκεν την «ατλαντιστική» του τάση την στιγμή που είναι θεμελιώδους σημασίας να δοθεί προβάδισμα στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Το σχόλιο αφορά την τεράστια παραγγελία αμερικανικών F-35 που έκανε η βελγική κυβέρνηση το 2018 όταν η N-VA και ο Φράνκεν βρίσκονταν στην κυβέρνηση.

«Το μοντέλο του είναι η Αμερική. Σε κάποια δεδομένη στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν προστατεύεις τα οικονομικά και αμυντικά σου συμφέροντα τρώγοντας από το χέρι του Τραμπ», είπε η Βελγίδα υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

