«De facto απαγόρευση εισόδου» σε παράνομους μετανάστες, ακόμη και εάν βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας, σκοπεύει να επιβάλει ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, σε περίπτωση που γίνει καγκελάριος της Γερμανίας, από την πρώτη κιόλας ημέρα της θητείας του, «ανεξαρτήτως κυβερνητικού εταίρου».

«Αρκετά! Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια καταστροφή, με τα ερείπια μιας δεκαετούς λανθασμένης μεταναστευτικής πολιτικής», δήλωσε o κ. Μερτς κατά την διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, με αφορμή τη χθεσινή επίθεση του Αφγανού εναντίον παιδιών βρεφονηπιακού σταθμού σε πάρκο του Ασάφενμπουργκ, κατά την οποία έχασαν την ζωή τους ένα 2χρονο παιδί και ένας 41χρονος άνδρας.

Ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, δεν είχε δικαίωμα παραμονής και θα έπρεπε να είχε απελαθεί. Ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την καγκελαρία έκανε λόγο για «αποτρόπαιη πράξη» και για «αχαλίνωτη βαρβαρότητα» στη Γερμανία, τονίζοντας ότι δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί την κατάσταση και προαναγγέλλοντας αυστηροποίηση της πολιτικής ασφαλείας και μόνιμους ελέγχους στα χερσαία σύνορα με όλες τις γειτονικές χώρες.

Ως πιο σημαντικό «αντίδοτο» στη βία από μετανάστες ο κ. Μερτς ανέδειξε τη διασφάλιση των συνόρων, ακόμη και με επιτόπου απορρίψεις. Αυτό, διευκρίνισε, θα ισχύει ρητά και για άτομα που θέλουν να υποβάλουν αίτημα ασύλου στη Γερμανία. «Πρέπει να κάνουμε χρήση του δικαιώματός μας στην υπεροχή του εθνικού δικαίου».

Η είσοδος στη Γερμανία θα πρέπει να επιτρέπεται - «χωρίς εξαιρέσεις» - μόνο σε άτομα τα οποία θέλουν να εισέλθουν νόμιμα, παρουσιάζοντας διαβατήριο, ταυτότητα και, εφόσον είναι απαραίτητο, βίζα, πρόσθεσε και ανέφερε ακόμη ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία θα πρέπει να έχει δικαίωμα έκδοσης εντάλματος σύλληψης σε βάρος μεταναστών. Όποιος δεν μπορεί να παρουσιάσει έγγραφα ή έχει ήδη εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλη χώρα, δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου. «Οι ισχύοντες κανονισμοί της ΕΕ είναι σαφώς δυσλειτουργικοί και η Γερμανία πρέπει να προστατευθεί καλύτερα», υπογράμμισε.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέχει ακόμη ακίνητα, όπως άδεια στρατόπεδα, για την κράτηση ξένων υπηκόων οι οποίοι πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα. Όσοι βρίσκονται σε τέτοια διαδικασία δε θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός Γερμανίας. Στόχος της κυβέρνησής του, δήλωσε ο κ. Μερτς, θα είναι και η ταχύτατη αύξηση του αριθμού θέσεων κράτησης υπό απέλαση ατόμων.

Ο Φρίντριχ Μερτς διευκρίνισε ακόμη ότι, εφόσον χρειαστεί, σκοπεύει να κάνει χρήση του δικαιώματος, που παρέχεται στον καγκελάριο, να ζητήσει από ένα υπουργείο να εκτελέσει μια απόφαση, ακόμη και παρακάμπτοντας τον αρμόδιο υπουργό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

