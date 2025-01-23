Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Εντάλματα σύλληψης του κατά των ηγετών των Ταλιμπάν

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χαν ανακοίνωσε ότι θα απαγγείλει κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στους ηγέτες των Ταλιμπάν καθώς διώκουν τις γυναίκες.



Η λίστα για εντάλματα σύλληψης περιλαμβάνει τον ηγέτη των Ταλιμπάν, Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα και τον επικεφαλής της Δικαιοσύνης του «Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν», Αμπντούλ Χακανί.

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ προαναγγέλλει και νέες διώξεις κατά ανώτερων αξιωματούχων των Ταλιμπάν.

Απόσπασμα της ανακοίνωσης του Καρίμ Χαν

«Σήμερα, μπορώ να ανακοινώσω ότι η Υπηρεσία μου έχει καταθέσει δύο αιτήσεις για εντάλματα σύλληψης ενώπιον του Προδικαστικού Τμήματος II του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την κατάσταση στο Αφγανιστάν» ανακοίνωσε ο Χαν.

«Μετά από ενδελεχή έρευνα και με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, το Γραφείο μου υποστηρίζει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης των Ταλιμπάν, και ο αρχηγός της Δικαιοσύνης του «Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν», φέρουν ποινική ευθύνη για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της δίωξης για λόγους φύλου.

»Η Υπηρεσία μου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι δύο Αφγανοί υπήκοοι είναι ποινικά υπεύθυνοι για τη δίωξη Αφγανών κοριτσιών και γυναικών, καθώς και ατόμων που οι Ταλιμπάν θεωρούσαν ότι δεν συμμορφώνονται με τις ιδεολογικές προσδοκίες τους για ταυτότητα ή έκφραση φύλου, και άτομα που οι Ταλιμπάν αντιλαμβάνονταν ως συμμάχους κοριτσιών και γυναίκες. Αυτή η δίωξη διαπράχθηκε τουλάχιστον από τις 15 Αυγούστου 2021 μέχρι σήμερα, σε όλη την επικράτεια του Αφγανιστάν.

»Αυτή η συνεχιζόμενη δίωξη συνεπάγεται πολυάριθμες σοβαρές στερήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των θυμάτων, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη σωματική ακεραιότητα και αυτονομία, στην ελεύθερη κυκλοφορία και ελεύθερη έκφραση, στην εκπαίδευση, στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και στην ελεύθερη συνάθροιση.



»Αυτές οι σοβαρές στερήσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων διαπράχθηκαν επίσης σε σχέση με άλλα εγκλήματα του Καταστατικού της Ρώμης. Η αντιληπτή αντίσταση ή αντίθεση στους Ταλιμπάν καταπιέστηκε και καταπιέζεται βάναυσα μέσω της διάπραξης εγκλημάτων, όπως φόνοι, φυλάκιση, βασανιστήρια, βιασμοί και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, εξαναγκαστική εξαφάνιση και άλλες απάνθρωπες πράξεις.



»Αυτές είναι οι πρώτες αιτήσεις για εντάλματα σύλληψης στην κατάσταση στο Αφγανιστάν. Το Γραφείο μου θα υποβάλει σύντομα περαιτέρω αιτήσεις για άλλα ανώτερα μέλη των Ταλιμπάν».



Πηγή: skai.gr

