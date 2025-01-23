Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε την Πέμπτη τις χώρες του ΝΑΤΟ να μη στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα κλιμακώσει τη σύγκρουση ανεξέλεγκτα και θα ήταν εντελώς απαράδεκτο για τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιδιώκει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι θα χρειαζόταν ειρηνευτική δύναμη τουλάχιστον 200.000 Ευρωπαίων στρατιωτών για να αποτραπεί μια νέα ρωσική επίθεση μετά από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Μαρία Ζαχάροβα αναφέρθηκε σήμερα σε πρόσφατες δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γερμανού υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σχετικά με την πιθανότητα οι χώρες τους να συνεισφέρουν στρατεύματα σε μια ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία.

Ο Πιστόριους δήλωσε σε συνέντευξή του σε εφημερίδα στις 18 Ιανουαρίου ότι η Γερμανία, ως ο μεγαλύτερος εταίρος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, «προφανώς θα παίξει ρόλο», και το θέμα θα συζητηθεί εν ευθέτω χρόνω.

