«Μοιάζει με Αρμαγεδδώνα». Με τη φράση αυτή κάτοικος του Λος Άντζελες περιγράφει την πύρινη κόλαση που επικρατεί εδώ και δύο μέρες στον άλλοτε παράδεισο των Χολιγουντιανών σταρ. Καθώς ξημερώνει στο Λος Άντζελες, οι πρώτες αχτίνες του ήλιου φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 130.000 άνθρωποι είτε έχουν λάβει προειδοποίηση είτε εντολή να εκκενώσουν τις κατοικίες τους. Χιλιάδες σπίτια, επιχειρήσεις και ιστορικές τοποθεσίες έχουν γίνει στάχτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σχεδόν 2.000 κτίρια έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές Palisades και Eaton, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

«Έβρεχε στάχτη. Έβγαινες έξω και στάχτη έπεφτε στο πρόσωπο, στα μάτια και στο στόμα σου. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις, βήχεις. Το χειρότερο μέρος είναι ότι όσο πιο κοντά στις φωτιές πλησιάζεις, τόσο πιο πολύ σκοτεινιάζει. Πολύ μαύρο. Πολύ σκοτεινό. Και έτσι η χθεσινή νύχτα ήταν μια πραγματικά τρομακτική στιγμή για τους Pasanedans» είπε στο BBC ο Τάιλερ Μπρίτζες ο οποίος επέλεξε να μη φύγει από το σπίτι του στην Πασαντίνα.

Η μάχη στα πέντε βασικά μέτωπα συνεχίζεται με τις φλόγες να συνεχίζουν την ανεξέλεγκτη πορεία τους.

- Pacific Palisades: Η πρώτη και μεγαλύτερη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη έχει κάψει περισσότερα από 17.234 στρέμματα και συνεχίζει την πορεία της χωρίς να έχει περιοριστεί στο ελάχιστο.

- Eaton: Το δεύτερο μέτωπο έχει πλήξει το βόρειο τμήμα του Λος Άντζελες, κατακαίγοντας πόλεις όπως η Altadena. Έχει κάψει περίπου 10.600 στρέμματα και επίσης συνεχίζει την πορεία της ανεξέλεγκτη.

-Hurst: Το τρίτο μέτωπο βρίσκεται βόρεια του Σαν Φερνάντο και ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης. Στάχτη έχουν γίνει για την ώρα 855 στρέμματα. Πλέον έχει περιοριστεί κατά 10%

- Lidia: Ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην ορεινή περιοχή Acton βόρεια του Λος Άντζελες και επεκτάθηκε γρήγορα, καλύπτοντας σχεδόν 348 στρέμματα. Πλέον, έχει περιοριστεί κατά 40%.

- Sunset: Ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο Χόλιγουντ Χιλς και επεκτάθηκε ταχύτατα σε λιγότερο από μία ώρα. Η φωτιά ξέσπασε στους λόφους του Χόλιγουντ, κοντά στο Hollywood Bowl και μόλις λίγα χιλιόμετρα από την εμβληματική πινακίδα του Χόλιγουντ. Τώρα καλύπτει περίπου 43 στρέμματα, αλλά έχει περιοριστεί σημαντικά.

Παράλληλα, οι πυρκαγιές Woodley και Olivas - που ξέσπασαν χθες - έχουν πλέον περιοριστεί 100% και οι δύο, σύμφωνα με τις τοπικές πυροσβεστικές αρχές.

Έπεσαν οι άνεμοι

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις πύρηνες γλώσσες σε μια προσπάθεια να τις περιορίσουν ωστόσο έρχονται αντιμέτωποι για ακόμα μία μέρα με τους ισχυρούς και άστατους ανέμους οι οποίοι πρόσκαιρα έχουν ηρεμήσει κάπως δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να σημειώσουν κάποια πρόοδο στην κατάσβεσή τους.

«Αυτό δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχω δει ποτέ στα 25 μου χρόνια στην πυροσβεστική», είπε στο CBS την Πέμπτη ο αρχιπυροσβέστης Άνταμ Βάνγκερπεν.

«Καθώς φτάνουμε στην περιοχή περιμένουμε να υπάρχει νερό στους κρουνούς», είπε.

«Αν δεν υπάρχει, τότε πρέπει να μεταφέρουμε νερό μερικές φορές» πρόσθεσε καθώς τα προβλήματα σε περιοχές που δεν διαθέτουν οι πυροσβεστικοί κρουνοί νερό είναι πολλές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή βορειοανατολικούς ανέμους σχεδόν 48 - 65 χλμ/ ώρα σε ορισμένες περιοχές, με ριπές που πιθανόν να φτάσουν έως και τα 112 χλμ/ ώρα. Σε ορισμένες τοποθεσίες, μεμονωμένες ριπές θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 128 χλμ/ ώρα, προειδοποιεί

Τα επίπεδα υγρασίας αναμένεται να είναι χαμηλά και να κυμαίνονται από 10- 20%, με κατά τόπους να πέφτει έως και 5%.

«Θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκτεταμένης πτώσης δέντρων και γραμμών ηλεκτροδότησης, καθώς και εκτεταμένων διακοπών ρεύματος» συμπληρώνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πάνω από 400.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Την ίδια ώρα, περισσότερα από 400.000 σπίτια και επιχειρήσεις στην Καλιφόρνια αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με το Poweroutage.us.

Επίσης, η Southern California Gas Company ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσωρινά την υπηρεσία φυσικού αερίου στην κοινότητα του Μαλιμπού, εκτείνοντας από το Brentwood Country Club έως το Πανεπιστήμιο Pepperdine, σύμφωνα με δήλωση. «Η υπηρεσία φυσικού αερίου θα αποκατασταθεί σε αυτήν την περιοχή μόλις είναι ασφαλές να γίνει αυτό», πρόσθεσε η εταιρεία.

Κλειστά τα σχολεία

Επίσης, περισσότερες από 15 σχολικές περιφέρειες στην κομητεία του Λος Άντζελες παραμένουν κλειστές σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με το Γραφείο Εκπαίδευσης της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Όλα τα σχολεία στην Ενιαία Σχολική Περιοχή του Λος Άντζελες (LAUSD) θα παραμείνουν επίσης κλειστά σήμερα.

Η LAUSD δήλωσε: «Ο συνδυασμός ανέμου, πυρκαγιάς και καπνού έχει δημιουργήσει επικίνδυνες και περίπλοκες καταστάσεις, με αποτέλεσμα επισφαλείς συνθήκες για τις σχολικές μας κοινότητες».

Η περιφέρεια πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να αξιολογεί την κατάσταση τις επόμενες 24 ώρες και προετοιμάζεται για τη δυνατότητα μάθησης εξ αποστάσεως για αύριο Παρασκευή.

