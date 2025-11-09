Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τη σορό Ισραηλινού στρατιώτη

Ισραηλινοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας παρέλαβαν από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός ακόμη ομήρου.
Η σορός παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς στο νότιο τμήμα της Γάζας.
Τα λείψανα θα μεταφερθούν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η σορός ανήκει στον υπολοχαγό Hadar Goldin, ο οποίος σκοτώθηκε και απήχθη από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα το 2014.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.