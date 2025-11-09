Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τη σορό Ισραηλινού στρατιώτη

Ισραηλινοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας παρέλαβαν από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός ακόμη ομήρου.

Η σορός παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Τα λείψανα θα μεταφερθούν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η σορός ανήκει στον υπολοχαγό Hadar Goldin, ο οποίος σκοτώθηκε και απήχθη από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα το 2014.

Πηγή: skai.gr

