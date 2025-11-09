Διακοπές ρεύματος σε δύο περιφέρειες της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα

Δύο περιφέρειες της Ρωσίας που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ υπολογίζονται σε πάνω από 20.000 οι κάτοικοι που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, ανακοίνωσαν οι ρωσικές τοπικές αρχές, την επομένη μαζικών ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία.

Στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών πυρών, ο κυβερνήτης της Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης υπέστη σοβαρές ζημιές» στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.

«Αρκετοί δρόμοι πλήττονται από προβλήματα στην παροχή ρεύματος (…) Πάνω από 20.000 κάτοικοι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα», πρόσθεσε.

Στην περιφέρεια του Κουρσκ, επίσης στα σύνορα με την Ουκρανία, «πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του χωριού Κορένεβο», αφήνοντας 10 κοινότητες χωρίς ρεύμα, ανακοίνωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης της Αλεξάντρ Χινστέιν.

Επίσης, στη Βορονέζ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, ουκρανική επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην παροχή ρεύματος και θέρμανσης στην πόλη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιφέρειας Αλεξάντρ Γκούσεφ, ο οποίος διευκρίνισε ότι πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση του δικτύου παροχής θέρμανσης.

Η επίθεση στη Βορονέζ δεν προκάλεσε τραυματισμούς, πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram, διευκρινίζοντας ότι από την αναχαίτιση μερικών drones από τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου προκλήθηκε φωτιά σε εγκατάσταση υπηρεσιών κοινής ωφελείας η οποία σβήστηκε γρήγορα.

Τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν οδήγησαν σε σύντομες αλλαγές θερμοκρασίας στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης σε ορισμένα σπίτια και σε μικρές διακοπές ρεύματος σε τμήματα της πόλης, αλλά η παροχή εξομαλύνθηκε στη συνέχεια, κατέληξε ο Γκούσεφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έκανε αναφορά σε drones που καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Βορονέζ στη σημερινή ημερήσια ενημέρωσή του. Το υπουργείο ανέφερε σε αυτήν πόσα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατέστρεψαν οι μονάδες του, αλλά όχι πόσα εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, συνολικά 44 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 43 πάνω από τη μεθοριακή περιφέρεια του Μπριάνσκ και ένα πάνω από την περιφέρεια του Ροστόφ στη νότια Ρωσία.

Στο μεταξύ οι τοπικές αρχές της πόλης Τάγκανρογκ στη νότια Ρωσία δήλωσαν σήμερα ότι διάφορες περιοχές του δήμου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω έκτακτης διακοπής λειτουργίας γραμμής υψηλής τάσης. Οι τοπικές αρχές δεν διευκρίνισαν τι προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας.

Η Ουκρανία δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους εντός της Ρωσίας, πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και κόμβους εφοδιασμού, οι οποίοι όπως δηλώνει τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Η Μόσχα χαρακτηρίζει τις επιθέσεις αυτές τρομοκρατικές, ενώ το Κίεβο δηλώνει ότι αυτές γίνονται σε νόμιμη αυτοάμυνα στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Χθες, Σάββατο, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, παροχής φυσικού αερίου και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας.

Η επίθεση αυτή προκάλεσε διακοπές ρεύματος και σημαντικές ζημιές σε ουκρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 69 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην Ουκρανία, τα 34 από τα οποία καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

