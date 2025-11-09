Στο «περίμενε» και οι αμερικανικές εξαγωγές όπλων προς συμμάχους και Ουκρανία λόγω του shutdown

Το shutdown στην αμερικανική κυβέρνηση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στις εξαγωγές όπλων αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων με αποδέκτες τους συμμάχους των ΗΠΑ και την Ουκρανία, αναφέρει το Axios επικαλούμενο εκτίμηση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών που μοιράστηκε με το Axios.

Πρόκειται για ένα ακόμη απτό δείγμα των συνεπειών της δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ, που πλέον μετρά 40 ημέρες.

«Αυτό βλάπτει πραγματικά τόσο τους συμμάχους και εταίρους μας όσο και την αμερικανική βιομηχανία, εμποδίζοντας την παράδοση κρίσιμων αμυντικών συστημάτων στο εξωτερικό» δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Axios.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, έχει επηρεαστεί η παράδοση όπλων, μεταξύ των οποίων πύραυλοι AMRAAM, συστήματα μάχης Aegis και εκτοξευτές HIMARS, προς συμμάχους όπως η Δανία, η Κροατία και η Πολωνία.

Ο τελικός προορισμός αυτών των εξαγωγών δεν είναι απολύτως σαφής, αλλά τα όπλα προς συμμάχους του ΝΑΤΟ συχνά μεταφέρονται στη συνέχεια για να ενισχύσουν την Ουκρανία.

Οι συναλλαγές που εκκρεμούν περιλαμβάνουν τόσο πωλήσεις απευθείας από την αμερικανική κυβέρνηση προς συμμάχους του ΝΑΤΟ, όσο και άδειες εξαγωγής από ιδιωτικές αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Υπό κανονικές συνθήκες, η διαδικασία για αυτές τις πωλήσεις θα ήταν απλή και χωρίς αντιπαραθέσεις.

Πού «κολλάει» η διαδικασία

Ο Νόμος περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων προβλέπει ότι το Κογκρέσο ελέγχει τις προτάσεις για πωλήσεις όπλων. Ωστόσο, πολλοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν τα επιτελεία των επιτροπών του Κογκρέσου και να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται ομαλά, έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας, προκαλώντας έτσι καθυστερήσεις.

Το Γραφείο Πολιτικοστρατιωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου λειτουργούσε τον περασμένο μήνα με μόλις το ένα τέταρτο του συνηθισμένου προσωπικού του, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Tommy Pigott είπε στο Axios: «Οι Δημοκρατικοί καθυστερούν κρίσιμες πωλήσεις όπλων, ακόμη και προς συμμάχους του ΝΑΤΟ, κάτι που πλήττει τη βιομηχανική βάση των ΗΠΑ και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τη δική μας και των εταίρων μας».

«Η Κίνα και η Ρωσία δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία των κυβερνήσεών τους. Οι προσπάθειές τους να υπονομεύσουν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους μας γίνονται ευκολότερες, ενώ η βιομηχανική μας βάση υποφέρει και οι ανάγκες των συμμάχων μας μένουν ανεκπλήρωτες» δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας James Risch (Ρεπουμπλικανός από το Άινταχο) στο Axios.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.