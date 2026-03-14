Η Χαμάς καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα κράτη του Κόλπου

Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των κρατών του Κόλπου, σε μια σπάνια έκκληση προς τον βασικότερο σύμμαχό της.

Η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη οργάνωση προέτρεψε τους «αδελφούς στο Ιράν να αποφύγουν τη στοχοποίηση γειτονικών χωρών», αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι όλα τα περιφερειακά έθνη θα πρέπει να συνεργαστούν «για να διατηρήσουν τους δεσμούς αδελφοσύνης».

Ταυτόχρονα, η Χαμάς, η οποία διοικεί τη Γάζα, επιβεβαίωσε το δικαίωμα της Τεχεράνης στην αυτοάμυνα έναντι των επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι οποίες συνεχίζουν να πλήττουν το Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι τα δικά τους αντίποινα στοχεύουν «αμερικανικές εγκαταστάσεις» σε έδαφος του Κόλπου και όχι τους ίδιους τους γείτονες – ωστόσο πολλές επιθέσεις έχουν πλήξει μη στρατιωτικές υποδομές.

Η Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι παρακολουθεί τον πόλεμο στην περιοχή με «βαθιά ανησυχία». Κάλεσε «όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να εργαστούν για την άμεση διακοπή [του πολέμου]».

Το Ιράν δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη δήλωση της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

