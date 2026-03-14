Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump) απέρριψε τις προσπάθειες συμμάχων από τη Μέση Ανατολή να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος άρχισε πριν από δύο εβδομάδες με μια μαζική αμερικανο-ισραηλινή αεροπορική επίθεση, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις προσπάθειες.

Το Ιράν, από την πλευρά του, απέρριψε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός έως ότου σταματήσουν τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές χώρες προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η έλλειψη ενδιαφέροντος από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη υποδηλώνει ότι και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη σύγκρουση, ακόμη και την ώρα που ο διευρυνόμενος πόλεμος προκαλεί θύματα μεταξύ των αμάχων και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου.

Τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Χαργκ του Ιράν, τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, το βράδυ της Παρασκευής, υπογράμμισαν την αποφασιστικότητα του Τραμπ να προχωρήσει στη στρατιωτική του επίθεση. Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ορκίστηκε να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και απείλησε να εντείνει τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Ο πόλεμος έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν, και προκάλεσε τη μεγαλύτερη διακοπή του εφοδιασμού πετρελαίου που έγινε ποτέ, καθώς η θαλάσσια κυκλοφορία έχει σταματήσει στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Προσπάθειες για άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας

Το Ομάν, το οποίο μεσολάβησε σε συνομιλίες πριν από τον πόλεμο, προσπάθησε επανειλημμένα να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας, αλλά ο Λευκός Οίκος κατέστησε σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται, σύμφωνα με δύο πηγές, στις οποίες παραχωρήθηκε ανωνυμία προκειμένου να μιλήσουν ελεύθερα για διπλωματικά ζητήματα.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε αυτές τις προσπάθειες για έναρξη συνομιλιών και επικεντρώνεται στη συνέχιση του πολέμου για την περαιτέρω εξασθένηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. «Δεν ενδιαφέρεται για αυτό αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε την αποστολή αμείωτα. Ίσως υπάρξει μια μέρα, αλλά όχι τώρα», είπε ο αξιωματούχος.

Κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η ηγεσία και ο στρατός του Ιράν είχαν πληγεί τόσο πολύ από τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα που ήθελαν να μιλήσουν, αλλά ότι ήταν «Πολύ Αργά!». Ο ίδιος έχει ιστορικό αλλαγής θέσεων στην εξωτερική πολιτική χωρίς προειδοποίηση, καθιστώντας δύσκολο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να βολιδοσκοπήσει την επανέναρξη της διπλωματίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η νέα δυνητική ηγεσία στο Ιράν υπέδειξε ότι θέλουν να μιλήσουν και τελικά θα μιλήσουν. Προς το παρόν, η Επιχείρηση "Epic Fury" συνεχίζεται αμείωτη», δήλωσε ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι η Τεχεράνη απέρριψε τις προσπάθειες αρκετών χωρών να διαπραγματευτούν κατάπαυση του πυρός έως ότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τερματίσουν τις αεροπορικές επιδρομές τους και ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν μόνιμο τερματισμό των επιθέσεων και αποζημίωση.

Η Αίγυπτος προσπάθησε επίσης να ανοίξει εκ νέου τις επικοινωνίες, σύμφωνα με τρεις πηγές ασφαλείας και διπλωματικές πηγές. Αν και οι προσπάθειες δεν φαίνεται να έχουν σημειώσει πρόοδο, εξασφάλισαν κάποια στρατιωτική συγκράτηση από γειτονικές χώρες που επλήγησαν από το Ιράν.

Σκληραίνουν οι θέσεις σε όλες τις πλευρές

Ο αντίκτυπος του πολέμου στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και σύμβουλοι του Τραμπ ζητούν γρήγορο τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι η άνοδος των τιμών της βενζίνης θα μπορούσε να έχει υψηλό πολιτικό τίμημα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν. Άλλοι πιέζουν τον Τραμπ να διατηρήσει την επίθεση για να καταστρέψει το πυραυλικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και να την εμποδίσει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η απόρριψη των διπλωματικών προσπαθειών από τον Τραμπ θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι, προς το παρόν, η κυβέρνηση δεν έχει σχέδια για γρήγορο τερματισμό του πολέμου. Μάλιστα, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φαίνονται ακόμη λιγότερο πρόθυμοι να εμπλακούν σε σχέση με τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Σύμφωνα με μια τρίτη ανώτερη ιρανική πηγή, η θέση του Ιράν έχει σκληρύνει. «Ό,τι κοινοποιήθηκε προηγουμένως μέσω των διπλωματικών διαύλων είναι άσχετο τώρα», είπε η πηγή.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης πιστεύουν σθεναρά ότι εάν χάσουν τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα χάσει τον πόλεμο», πρόσθεσε η πηγή, αναφερόμενη στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). «Ως εκ τούτου, οι Φρουροί δεν θα αποδεχθούν καμία κατάπαυση του πυρός, συνομιλίες ή διπλωματικές προσπάθειες, και οι πολιτικοί ηγέτες του Ιράν δεν θα συμμετάσχουν σε τέτοιες συνομιλίες παρά τις απόπειρες αρκετών χωρών».

