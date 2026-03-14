Οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και σκότωσαν τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της ιρανικής διοίκησης έκτακτης ανάγκης, με ευρεία αεροπορική επιχείρηση που έλαβε χώρα στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, νεκροί είναι ο Αμπντάλα Τζαλάλι Νασάμπ και ο Αμίρ Σαριάτ, οι οποίοι έδιναν τις κατευθύνσεις στην υπηρεσία Khatam al-Anbiya.

Σύμφωνα με τον IDF, οι δύο άνδρες είχαν πρόσφατα διοριστεί ως αντικαταστάτες στο τμήμα πληροφοριών, αφού ο προκάτοχός τους, Saleh Asadi, σκοτώθηκε στην εναρκτήρια φάση της επιχείρησης «Roaring Lion».

Η διοίκηση έκτακτης ανάγκης Khatam al-Anbiya είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για ανώτερους αξιωματούχους στο σύστημα ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με την έκθεση του IDF. Αυτές οι εκτιμήσεις βοηθούν στη διαμόρφωση της στρατιωτικής λήψης αποφάσεων του καθεστώτος κατά του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

