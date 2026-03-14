Δύο εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησάκι Χαργκ του Ιράν

Δύο εβδομάδες συμπληρώνονται σήμερα από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και το τέλος του πολέμου κάθε άλλο παρά ορατό είναι, καθώς φαίνεται ότι ΗΠΑ και Ισραήλ υποτίμησαν τις αντιστάσεις του Ιράν.

Χθες, Παρασκευή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο μικροσκοπικό νησί Χαργκ του Ιράν, που βρίσκεται στα βόρεια του Περσικού Κόλπου και έχει καίρια σημασία για την οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social.

Το Ιράν απάντησε ρίχνοντας βόμβες διασποράς στο Τελ Αβίβ.

Νωρίτερα, δύο αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να στείλουν μια μονάδα Πεζοναυτών και περισσότερα πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Τα σχέδια δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά η μονάδα -η οποία μπορεί να πραγματοποιεί αμφίβιες επιδρομές- συνήθως αποτελείται από έως και 5.000 Πεζοναύτες και ναύτες που επιβαίνουν σε αρκετά πολεμικά πλοία.

Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα δημοσιεύουν πλάνα με αξιωματούχους που παρευρίσκονται σε φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις στην Τεχεράνη για την Ημέρα Κουντς, μια ετήσια φιλοπαλαιστινιακή εκδήλωση.

Το Ιράν και η Χεζμπολάχ πραγματοποίησαν κοινή επίθεση εναντίον του Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ έχει επίσης εξαπολύσει κύματα επιθέσεων στον Λίβανο και σε ιρανικούς στόχους.

