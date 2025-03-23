Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Σαλάχ αλ Μπαρνταουίλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, σύμφωνα με αξιωματούχους της οργάνωσης, ενώ κάτοικοι έκαναν λόγο για κλιμάκωση της εξαήμερης στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Reuters, μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στη Χαμάς μετέδωσαν ότι το αεροπορικό χτύπημα στη Χαν Γιούνις είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Μπαρνταουίλ και η σύζυγός του. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ο Ταχέρ Αλ-Νόνο, σύμβουλος επικοινωνίας της ηγεσίας της Χαμάς, αναφέρθηκε στον θάνατο του Μπαρνταουίλ σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ύστερα από δύο μήνες σχετικής ηρεμίας στον πόλεμο που ξέσπασε πριν από 17 μήνες οι κάτοικοι της Γάζας προσπαθούσαν πάλι να γλιτώσουν τη ζωή τους αφού το Ισραήλ ουσιαστικά εγκατέλειψε την εκεχειρία, εξαπολύοντας την Τρίτη νέα αεροπορική και χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς.

Εκρήξεις ακούγονταν στη βόρεια, κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας νωρίς σήμερα, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν αρκετούς στόχους σε αυτές τις περιοχές, με αυτόπτες μάρτυρες να δηλώνουν ότι πρόκειται για κλιμάκωση της επίθεσης που ξεκίνησε την Τρίτη.

Τουλάχιστον 18 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον 18 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Ράφα και τη Χαν Γιούνις σήμερα, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ εξέδωσε μέσω της πλατφόρμας Χ προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων στην γειτονιά Τελ Αλ-Σουλτάν στη δυτική Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, λέγοντας ότι ο στρατός εξαπολύει επίθεση εκεί για να εξαλείψει «τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σε ανακοίνωση, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δολοφόνησε τον Μπαρνταουίλ, ο οποίος προσευχόταν μαζί με τη σύζυγό του όταν ισραηλινός πύραυλος χτύπησε τη σκηνή στην οποία καταφύγει στη Χαν Γιούνις. «Το αίμα του, αυτό της συζύγου του και των μαρτύρων, θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη μάχη της απελευθέρωσης και της ανεξαρτησίας. Ο εγκληματίας εχθρός δεν θα κάμψει την αποφασιστικότητα και τη βούλησή μας», δήλωσε η οργάνωση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι βασικός στόχος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι να καταστραφεί η Χαμάς ως πολιτική και στρατιωτική δύναμη. Αφού διέταξε την επανέναρξη των μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα την Τρίτη, είπε πως στόχος είναι να αναγκαστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να αφήσει ελεύθερους τους ομήρους που συνεχίζει να κρατά.

Ο de facto επικεφαλής της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας Αϊσάμ Ανταλίς και ο υπουργός Εσωτερικών Μαχμούντ Αμπού Ουάτφα ήταν ανάμεσα στα θύματα των βομβαρδισμών της Τρίτης.

