Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο προς το αεροδρόμιο της Βηρυτού - Δείτε βίντεο

Αποκλεισμός σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να μη δοθεί άδεια προσγείωσης σε δύο ιρανικά αεροσκάφη - Συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών - δυνάμεων ασφαλείας

υποστηρικτές της Χεζμπολάχ

Δεκάδες υποστηρικτές της Χεζμπολάχ απέκλεισαν χθες Πέμπτη τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να μη δοθεί άδεια προσγείωσης σε δύο ιρανικά αεροσκάφη, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Ανεμίζοντας κίτρινες σημαίες της Χεζμπολάχ και πορτρέτα του πρώην ηγέτη του κινήματος Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού στα τέλη Σεπτεμβρίου–, νεαροί έκαψαν λάστιχα και διέκοψαν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Άλλοι διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο του διεθνούς αεροδρομίου και παρακείμενες οδούς, σύμφωνα με το ΑΝΙ.

Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικές δικτύωσης δείχνουν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας.

Αξιωματούχος του αεροδρομίου δήλωσε στο AFP ότι το υπουργείο Μεταφορών ζήτησε από τη διοίκηση του διεθνή αερολιμένα της Βηρυτού να ενημερώσει την ιρανική αεροπορική εταιρεία Mahan Air ότι δεν μπορεί να δεχθεί δύο πτήσεις της με προορισμό την πρωτεύουσα του Λιβάνου, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

Η πρώτη πτήση ήταν προγραμματισμένο να γίνει χθες Πέμπτη και η δεύτερη σήμερα Παρασκευή, διευκρίνισε ο αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Οι δύο πτήσεις αναβλήθηκαν για την επόμενη εβδομάδα», συμπλήρωσε.

Σε δήλωσή του στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο Σαΐντ Σαλαντρί, διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς αεροδρομίου «Ιμάμης Χομεϊνί» της Τεχεράνης, αναφέρει ότι «η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) πτήση προς της Βηρυτό ήταν προγραμματισμένη» αλλά οι αρχές του Λιβάνου δεν έδωσαν την απαιτούμενη άδεια.

Την Τετάρτη ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, κατηγόρησε τη Δύναμη Αλ Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποίησαν το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού για να μεταφέρουν με εμπορικές πτήσεις χρήματα που προορίζονταν για τον εξοπλισμό του λιβανέζικου κινήματος.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί το μοναδικό διεθνές αεροδρόμιο του Λιβάνου για τη μεταφορά όπλων από το Ιράν. Το σιιτικό κίνημα και η κυβέρνηση του Λιβάνου απορρίπτουν τις κατηγορίες.

