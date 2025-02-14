Δεκάδες υποστηρικτές της Χεζμπολάχ απέκλεισαν χθες Πέμπτη τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να μη δοθεί άδεια προσγείωσης σε δύο ιρανικά αεροσκάφη, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Ανεμίζοντας κίτρινες σημαίες της Χεζμπολάχ και πορτρέτα του πρώην ηγέτη του κινήματος Χασάν Νασράλα –σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού στα τέλη Σεπτεμβρίου–, νεαροί έκαψαν λάστιχα και διέκοψαν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Άλλοι διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο του διεθνούς αεροδρομίου και παρακείμενες οδούς, σύμφωνα με το ΑΝΙ.

All Roads leading to Rafic Hariri International Airport in the Lebanese Capital of Beirut are currently blocked, as Clashes occur between the Lebanese Army and Hezbollah Supporters who are protesting and attempting to storm the Airport. This follows a Mahan Air Flight from Iran… pic.twitter.com/o8729YZ62I — OSINTdefender (@sentdefender) February 13, 2025

Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικές δικτύωσης δείχνουν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας.

Αξιωματούχος του αεροδρομίου δήλωσε στο AFP ότι το υπουργείο Μεταφορών ζήτησε από τη διοίκηση του διεθνή αερολιμένα της Βηρυτού να ενημερώσει την ιρανική αεροπορική εταιρεία Mahan Air ότι δεν μπορεί να δεχθεί δύο πτήσεις της με προορισμό την πρωτεύουσα του Λιβάνου, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

Η πρώτη πτήση ήταν προγραμματισμένο να γίνει χθες Πέμπτη και η δεύτερη σήμερα Παρασκευή, διευκρίνισε ο αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Οι δύο πτήσεις αναβλήθηκαν για την επόμενη εβδομάδα», συμπλήρωσε.

Σε δήλωσή του στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο Σαΐντ Σαλαντρί, διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς αεροδρομίου «Ιμάμης Χομεϊνί» της Τεχεράνης, αναφέρει ότι «η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) πτήση προς της Βηρυτό ήταν προγραμματισμένη» αλλά οι αρχές του Λιβάνου δεν έδωσαν την απαιτούμενη άδεια.

Clashes between Hezbollah supporters & #Lebanon army to reopen airport road after authorities ban #Iran flights from landing. #Israel accused Hezbollah of smuggling cash from Iran via airport.pic.twitter.com/CtFRwApTWN — Firas Maksad (@FirasMaksad) February 13, 2025

Την Τετάρτη ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, κατηγόρησε τη Δύναμη Αλ Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποίησαν το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού για να μεταφέρουν με εμπορικές πτήσεις χρήματα που προορίζονταν για τον εξοπλισμό του λιβανέζικου κινήματος.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί το μοναδικό διεθνές αεροδρόμιο του Λιβάνου για τη μεταφορά όπλων από το Ιράν. Το σιιτικό κίνημα και η κυβέρνηση του Λιβάνου απορρίπτουν τις κατηγορίες.

❗️🇮🇷🇱🇧⚔️🇮🇱 - Lebanon Protests at Beirut International Airport



Traffic on the road to Beirut International Airport was halted due to protests against the prevention of Iranian planes from landing.



Demonstrators, showing support for Hezbollah and Iran, blocked the Assad Highway… pic.twitter.com/0931hu8xch — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 13, 2025

