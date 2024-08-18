Ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε σήμερα, σε επίθεση σε έναν εβραϊκό οικισμό της Δυτικής Όχθης, που βρίσκεται κοντά στο παλαιστινιακό χωριό όπου σημειώθηκε πρόσφατα φονική επιδρομή Ισραηλινών εποίκων.

«Αφού κατέβαλαν πολλές προσπάθειες (…) οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί στην επίθεση», ανακοίνωσε το νοσοκομείο Μπέιλινσον της Πέτα Τίκβα.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «ένας τρομοκράτης» επιτέθηκε «σε έναν πολίτη, έκλεψε το όπλο του και διέφυγε» στον οικισμό Κεντουμίμ, στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Το θύμα ήταν κάτοικος αυτού του εβραϊκού οικισμού που βρίσκεται κοντά στο παλαιστινιακό χωριό Τζιτ. Το βράδυ της Πέμπτης Εβραίοι έποικοι επιτέθηκαν στο χωριό και σκότωσαν έναν νεαρό Παλαιστίνιο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Η επίθεση αυτή, από περίπου 100 εποίκους οπλισμένους με μαχαίρια και όπλα, καταδικάστηκε διεθνώς αλλά και από τα ισραηλινά πολιτικά κόμματα.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, εντείνονται οι ταραχές και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τουλάχιστον 635 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή αυτή από τον ισραηλινό στρατό ή από εποίκους, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα παλαιστινιακά στοιχεία. Έχουν σκοτωθεί επίσης τουλάχιστον 19 Ισραηλινοί άμαχοι ή στρατιώτες σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του στρατού στις αυτόνομες παλαιστινιακές περιοχές, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

