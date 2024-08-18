Λιβύη: Απήγαγαν αξιωματούχο της Κεντρικής Τράπεζας έξω από το σπίτι του

Η κεντρική τράπεζα της Λιβύης ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή όλων των διαδικασιών της μετά την "απαγωγή" ενός αξιωματούχου της στην πρωτεύουσα Τρίπολη.

Ο Μοσάμπ Μσάλεμ, επικεφαλής της διεύθυνσης τεχνολογιών πληροφορικής της κεντρικής τράπεζας, «απήχθη από μια άγνωστη ομάδα μπροστά από το σπίτι του», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η τράπεζα στη σελίδα της στο Facebook.

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι "ανέστειλε όλες τις διαδικασίες της" προσθέτοντας πως αυτές δεν θα επαναληφθούν μέχρι την απελευθέρωση του κ. Μσάλεμ.

Κατήγγειλε τις "απειλές για απαγωγή σε βάρος άλλων υπαλλήλων", κάνοντας λόγο για "πλευρές εκτός νόμου" που "απειλούν την ασφάλεια των υπαλλήλων της και την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα".

Η απαγωγή του αξιωματούχου της κεντρικής τράπεζας σημειώνεται μία εβδομάδα μετά τη συγκέντρωση δεκάδων ατόμων, ορισμένοι από τους οποίους ήταν ένοπλοι, μπροστά από την έδρα της τράπεζας στην Τρίπολη για να ζητήσουν την αποπομπή του διοικητή, Σεντίκ ελ Κεμπίρ.

Ο τελευταίος, που είναι στη θέση αυτή από το 2022, επικρίνεται για τη διαχείριση του προϋπολογισμού και των πετρελαϊκών εσόδων στην πλούσια σε υδρογονάνθρακες χώρα.

Σε συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον πρεσβευτή και ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Λιβύη, Ρίτσαρντ Νόρλαντ, ο διοικητής είχε κάνει λόγο για "αυξανόμενες απειλές στη ασφάλεια" του θεσμού και των υπαλλήλων του.

Από την πλευρά του ο κ. Νόρλαντ είχε χαρακτηρίσει "απαράδεκτη" μια αποπομπή του διοικητή, λέγοντας πως η Λιβύη θα μπορούσε να χάσει την πρόσβασή της στις διεθνείς χρηματαγορές, δήλωσε στο Χ.

Η Λιβύη έχει βυθιστεί στο χάος μετά την πτώση και τον θάνατο του δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι το 2011. Κυβερνάται από δύο αντίπαλες κυβερνήσεις: την κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά που έχει την έδρα της στη δυτική Λιβύη και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και μία άλλη στην ανατολική Λιβύη, που υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.