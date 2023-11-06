Η ισπανική γαλέρα του Σαν Χοσέ, γεμάτη με 200 τόνους χρυσό, ασήμι και σμαράγδια, βυθίστηκε στις 8 Ιουνίου 1708, ανοιχτά της Καρταχένα , του σημαντικού λιμανιού της Κολομβίας, σε ναυμαχία με το τότε βρετανικό πολεμικό ναυτικό.

Η ισπανική γαλέρα βυθίστηκε αύτανδρη – με 600 μέλη πλήρωμα και τον αμύθητο θησαυρό της, σημερινής αξίας μέχρι και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Η γαλέρα του Σαν Χοσέ έχει χαρακτηριστεί το «ιερό δισκοπότηρο» των ναυαγίων αλλά μέχρι σήμερα παρέμενε βυθισμένη.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση ανέλκυσης του διάσημου αποικιοκρατικού ναυαγίου, με σκοπό να έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της θητείας του πρόεδρου Γκουστάβο Πέτρο το 20126.

Ωστόσο, τα πράγματα περιπλέκονται καθώς μερίδιο από τον θησαυρό της γαλέρας ζητούν επίσης η Ισπανία, η Βολιβία και μια αμερικανική εταιρία, η Glocca Morra.

Η εταιρία ισχυρίζεται ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε πρώτη το ναυάγιο το 1981 και παρέδωσε τις συντεταγμένες στην κυβέρνηση της Κολομβίας με την υπόσχεση ότι θα λάβει τη μισή περιουσία όταν ανακτηθεί.

Ωστόσο, το 2015 η κολομβιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι βρήκε την βυθισμένη γαλέρα με το πολύτιμο φορτίο της σε διαφορετική θέση από αυτή που υπέδειξε η αμερικανική εταιρία – οπότε δεν της χρωστάει τίποτα.

Φωτογραφία: Απεικόνιση της γαλέρας του Σαν Χοσέ, πίνακας του Βρετανού Samuel Scott (1702-1772)

Πηγή: skai.gr

