Χαμένες πήγαν 2.500 πίτες μέσα σε ένα βανάκι το οποίο εκλάπη. Ο Tommy Banks, ο οποίος έχει δύο εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin και μια παμπ στη βόρεια αγγλική κομητεία Yorkshire, είπε ότι ένα μέλος του προσωπικού του διαπίστωσε ότι το βανάκι τους το οποίο ήταν γεμάτο με φαγητό έλειπε.

Μέσα στο βανάκι υπήρχαν μπριζόλες, γαλοπούλες και πίτες κολοκυθιού που προορίζονταν για τη χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη του York. Πρόκειται για φαγητό το οποίο έχει εκτιμηθεί σε 32.000 δολάρια.

Μόλις διαπιστώθηκε ότι το βανάκι είχε κλαπεί, ο Βρετανός σεφ ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram απηύθυνε έκκληση προς τους κλέφτες να επιστρέψουν τουλάχιστον τις 2.500 πίτες που βρίσκονταν στο βαν και να μην αφήσουν το φαγητό να πάει χαμένο. Συγκεκριμένα, τους πρότεινε να «κάνουν το σωστό» και να πάνε τις πίτες σε ένα κοινοτικό κέντρο ή σε κάποιον άλλο χώρο.

Τελικά, ο Banks είπε ότι η αστυνομία βρήκε το βαν, κατεστραμμένο και με κλεμμένες πινακίδες, στο Μίντλεσμπρο. Είπε επίσης ότι οι πίτες ήταν ακόμα μέσα, αλλά ήταν κατεστραμμένες και θα έπρεπε τελικά να πεταχτούν.

«Είναι τόσο πολύ σπατάλη. Είναι απλά σκουπίδια», είπε ο Banks σε ένα βίντεο στο Instagram. «Συγγνώμη, δεν έχει ευτυχισμένο τέλος αυτή η ιστορία».

Οι ληστείες σε φαγώσιμα είδη αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο συγκλονίζοντας το εμπόριο τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Οκτώβριο, εκλάπη χειροποίητο τσένταρ βάρους 22 μετρικών τόνων (48.488 λίβρες) και αξίας 300.000 λιρών (390.000 $). Παρά τις προσπάθειες της βρετανικής και διεθνούς αστυνομίας και την έκκληση του τηλεοπτικού σεφ Jamie Oliver - το τυρί δε βρέθηκε.

